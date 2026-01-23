От издънка до пример: Трансформацията на Мохамед Брахими

27 септември 2025 година. Христо Янев прави третия си дебют като треньор на ЦСКА - 1:1 срещу Локомотив София в "Надежда". След мача е бесен най-вече на един футболист. Мохамед Брахими. Крилото, привлечено от предишния треньор Душан Керкез, влиза като резерви в 84-ата минута. Само шест минути по-късно е изваден от терена - едно от най-големите унижения във футбола.

"За малкото време загуби почти всички топки, в които можеше да ни спечели предимство. Ние го пуснахме с ясната идея да създаде проблеми на отбраната на Локо София. А той създаде повече на нас", безмилостен беше Янев.

23 януари 2025 година. Мохамед Брахими излиза като титуляр в контролата срещу корейския Гангуон в Турция. Блести с два гола и асистенция за победата с 5:2. А треньорът го дава за пример.

Конкуренцията за място

"Представянето му се дължи на неговото постоянство и всеотдайност в тренировъчния процес. Може да служи за пример."

До този момент очакванията бяха крилото да има периферна роля през пролетния дял на сезона, особено след привличането на Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. Важен въпрос е как двамата латиноамериканци ще се адаптират към спецификите на родния футбол.

От своя страна Брахими има солиден опит с екипите на Царско село, Нефтохимик, Пирин Благоевград и Ботев Пловдив. Той пристигна в ЦСКА приз лятото от руския втородивизионен Факел Воронеж и записа 12 мача (само един в основния състав) с един гол (срещу Септември) и една асистенция (срещу Ботев Пловдив).