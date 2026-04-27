Първо в bTV: Левски вдига трофея с шпалир от Лудогорец

Левски може да вдигне шампионския трофей на 9 май, при това с шпалир от настоящия шампион Лудогорец, научи bTV.

"Сините" ще станат шампиони на България тази събота, ако победят у дома преследвача ЦСКА 1948.

В оставащите си двубои обаче тимът на Хулио Веласкес има само две домакинства и ще получи трофея още на 9 май, когато приема Лудогорец.

От съображения за сигурност това няма как да стане в последното домакинство на Левски за сезона - на 16 май, тъй като то е срещу вечния съперник ЦСКА.

13 години по-късно

Трофеят не е бил на "Герена" от 2013 г. насам. Преди 13 години той чакаше Левски, но "сините" преживяха кошмар - направиха драматично 1:1 със Славия и шампион стана Лудогорец.

Тогава "орлите" бяха наградени в началото на следващата кампания.

Сега обаче Левски крачи към първа титла от 17 години. Столичният гранд е устремен към шампионски трофей №27 в клубната история и край на хегемонията на Лудогорец, който окупира върха в последните 14 сезона.