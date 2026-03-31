Четвъртите в света пред bTV: Отиде си Старшията, взе и капитана (ВИДЕО)

Не просто съотборници, а приятели, отдадени на обща цел. Великото българско поколение от световните финали през 1994 г. скърби за своя капитан Борислав Михайлов, който напусна този свят 3 месеца след Стратега зад историческия успех - Димитър Пенев.

"Отиде си Старшията, взе с него и капитана. Каквото и да кажем за Боби, ще бъде малко. Въпреки че сме били конкурентни, човек, който наистина приемаше конкуренцията, лоялен беше към мен. Специално за мен, на световното, фигура в българския футбол. Той е легенда, човек с най-много заслуги за класирането ни в Америка.", каза пред bTV Пламен Николов - резервен вратар на САЩ'94.

"Винаги ще ми остане Боби в сърцето. Той беше един от първите, които ми подадоха ръка в националния отбор. Светла му памет, ще го помня винаги с добро. Даваше съвети, тъй като ние с Кременлиев и Цанко (Цветанов) бяхме най-младите. Така бързо се интегрирахме в отбора. Той държеше ситуацията под контрол с авторитет, с поведение към всеки един от футболистите", коментира Даниел Боримиров.

"Познанството ни датира от младежкия отбор, тъй като пътувахме в самолета заедно с мъжкия. С него можеше да се говори по всяка тема. Винаги умееше да вкарва закачки, имаше настроение. Много добър човек. Поклон пред фамилия Михайлови. Боби е един приятел, който никога няма да забравя."

"Той запазваше самообладание и увереност в най-трудните моменти, когато е имало напрежение. Беше лидер на отбора. Загубата е огромна. Болезнена.", заяви Златко Янков.

Емоционални думи на Михайлов посвети и Здравко Здравков - бивш вратар на Левски и националния отбор, който не беше част от САЩ'94.

"Аз го познавам много добре, още от дете. С него съм израснал, с него съм прекарал състезателната си кариера. Той беше мой идол, винаги е бил до рамото ми и така съм усещал неговата подкрепа. Като бях дете, гонил съм му топките. После той ми показа, че дете от школата на Левски може да стане голяма фигура, голяма звезда, легенда на българския футбол. Аз неотменно следвах неговата кариера.", сподели той.

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина тази сутрин. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.