Луис Енрике продължава да впечатлява в Париж и слуховете за неговото бъдеще са всеки ден в новините.

Според източници от клуба, ПСЖ обмисля да му предложи нещо, което никой друг треньор в света не притежава – потенциален „доживотен“ договор.

Връзката между Енрике и парижкия клуб е изключително силна. Въпреки че настоящият му контракт изтича след година, ръководството е убедено, че той е идеалният човек за поста и иска да гарантира присъствието му за дълго време.

Спортният директор Луис Кампос и останалите членове на управата са единодушни: Енрике е факторът, който преобрази ПСЖ и няма да рискуват да го изпуснат.

Само преди дни отборът триумфира в Междуконтиненталната купа, където ПСЖ победи Фламенго.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER