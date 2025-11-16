bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Последно сбогом с големия Стоян Йорданов (ВИДЕО)

Легенди на българския футбол, приятели и роднини изпратиха емблематичния вратар

Легенди на българския футбол, приятели и роднини изпратиха емблематичния вратар на ЦСКА Стоян Йорданов, който си отиде на 81-годишна възраст.

Поклонението уважиха други две знакови фигури в историята на "червения" клуб - Георги Велинов и треньор №1 на България за ХХ век - Димитър Пенев, който бе съотборник на Йорданов.

Венец поднесоха националният селекционер Александър Димитров и тримата вратари на България - Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев.

"Човек, за когото успехите говорят сами по себе си, като футболист какво е постигнал. Всички, които го познаваха, ще го запомнят като човек, който никога не е казал лоша дума за някого.", каза спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков.

"Един добър човек, бог да го прости. Не трябва много да говорим. Повече са добрите думи и изпълнения.", коментира великият Димитър Пенев.

"Съветът, с който ще го запомня е да бъда добър човек и да отвръщам на лошото с добро. Светла му памет!", сподели пред bTV националният селекционер Александър Димитров.

Един от великаните

Стоян Йорданов ни напусна в петък, 14 ноември, на 81-годишна възраст.

С екипа на ЦСКА той печели 8 титли и 5 купи на страната. Част е от отбора на “червените”, изправил се в полуфиналите с Интер в турнира за КЕШ през 1967 г.

Има 25 мача за националния отбор на България, участник на Мондиал 1970 в Мексико и носител на олимпийско сребро от игрите в Мексико през 1968 г.

"Стоян Йорданов бе един от великаните, които написаха историята на нашия клуб. Освен брилянтен вратар, той бе пример за човечност, доброта и достойнство! Споменът за него ще живее вечно в сърцата ни!", написаха от ЦСКА.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България цска легенда национален отбор поклонение приятели димитър пенев александър димитров легенди роднини близки Стоян Йорданов Бойко Величков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Живей като шампион": Тайният еликсир на семейство Бекъм (ВИДЕО)
Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут
Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!

Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!
Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

Последни новини

Епизод 7: Токио – обединени в емоциите (ВИДЕО)

Епизод 7: Токио – обединени в емоциите (ВИДЕО)
Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут
Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

"Живей като шампион": Тайният еликсир на семейство Бекъм (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV