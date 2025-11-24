bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Приеха Борислав Михайлов в болница

По спешност

Приеха Борислав Михайлов в болница

Бившият президент на БФС и легенда на България Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда", потвърдиха за bTV от лечебното заведение.

Според непотвърдена информация, в неделя вечер 62-годишният бивш вратар се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ.

Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Борислав Михайлов

Борислав Михайлов бе начело на БФС в продължение на 18 години. Оттегли се от поста през 2023-а на фона на многобройни протести срещу управлението му и години на огромно фенско недоволство.

От оттеглянето си през 2023-а, Михайлов стои далеч от общественото внимание, като публичните му изяви почти липсват. 

Именно Михайлов бе вратар и капитан на българския отбор през онова незабравимо лудо американско лято в САЩ, на което печелим бронзовите медали. Има 102 мача за "лъвовете".

Той е Футболист 1 на България за 1986 г.

Той е трикратен шампион на страната със "сините" (1984, 1985 и 1988). В "А" група има 214 мача. След финала за Купата през 1985 г. между ЦСКА и Левски е сред наказаните с изключване от футбола, но е реабилитиран след половин година.

Освен за своя роден Левски, бившият вратар е играл още за БеленензешМюлуз, Ботев Пловдив, Рединг, Славия и Цюрих.

Официално: "Sport Republic" иска Левски
Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Реал Мадрид, ПСЖ и Ливърпул - само и единствено на VOYO.BG
Легендата Пини Гершон събира най-талантливите ни баскетболисти

Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Официално: "Sport Republic" иска Левски
Спортен нюзрум, еп.93: Дядо вади титла
