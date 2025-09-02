Промяна в последния момент! Кой ще ръководи мача на националите?

Промяна в плана за мача между България и Испания. УЕФА смени съдийската бригада за двубоя от световните квалификации. Първоначално Симоне Соца трябваше да ръководи срещата, но съдия №1 на Италия за 2024 г. бе преместен на мача Нидерландия - Полша от група 7.

Промяната

На Националния стадион главен съдия ще бъде сърбинът Сърджан Йованович. Негови асистенти ще са Урош Стойкович и Милан Михайлович. Съдия на ВАР ще бъде Момчило Маркович, а негов асистент ще е красивата Йелена Цветкович.

Йованович, който е в Категория Елит на УЕФА, получава редовно мачове от най-висок ранг като такива в Шампионската лига, така и топ-срещи от европейските квалификации като Италия – Англия.

България - Испания

България и Испания се сблъскват за първи път от 2002 г., когато "лъвовете" загубиха с 0:1. Мачът е първи от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. Очаква се по трибуните за срещата да присъстват 40 000 зрители. По непотвърдена информация испанските привърженици ще бъдат около 2000.

Националният ни отбор е в група още с Грузия и Турция. Испания е актуалният европейски шампион, който спечели титлата миналата година.

България ще се превърне в 49-ата европейска държава, в която четирикратният европейски първенец ще гостува. Испанското издание Marca пък отчита, че настоящият отбор на България няма нищо общо с този от САЩ’94. "От петте мача, които са изиграли през 2025 г., най-добрият им резултат е равенство 2:2 с Кипър у дома.", пише мадридското издание.

Добрата новина за "лъвовете" е, че Гави (Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ) и Йереми Пино (Кристъл Палас) отпаднаха от състава на "Ла фурия".

