bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Промяна в последния момент! Кой ще ръководи мача на националите?

УЕФА смени цялата съдийска бригада

Промяна в последния момент! Кой ще ръководи мача на националите?
Facebook

Промяна в плана за мача между България и Испания. УЕФА смени съдийската бригада за двубоя от световните квалификации. Първоначално Симоне Соца трябваше да ръководи срещата, но съдия 1 на Италия за 2024 г. бе преместен на мача Нидерландия - Полша от група 7.

Промяната

На Националния стадион главен съдия ще бъде сърбинът Сърджан Йованович. Негови асистенти ще са Урош Стойкович и Милан Михайлович. Съдия на ВАР ще бъде Момчило Маркович, а негов асистент ще е красивата Йелена Цветкович.

Йованович, който е в Категория Елит на УЕФА, получава редовно мачове от най-висок ранг като такива в Шампионската лига, така и топ-срещи от европейските квалификации като Италия Англия.

България - Испания

България и Испания се сблъскват за първи път от 2002 г., когато "лъвовете" загубиха с 0:1. Мачът е първи от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. Очаква се по трибуните за срещата да присъстват 40 000 зрители. По непотвърдена информация испанските привърженици ще бъдат около 2000.

Националният ни отбор е в група още с Грузия и Турция. Испания е актуалният европейски шампион, който спечели титлата миналата година.

България ще се превърне в 49-ата европейска държава, в която четирикратният европейски първенец ще гостува. Испанското издание Marca пък отчита, че настоящият отбор на България няма нищо общо с този от САЩ’94. "От петте мача, които са изиграли през 2025 г., най-добрият им резултат е равенство 2:2 с Кипър у дома.", пише мадридското издание.

Добрата новина за "лъвовете" е, че Гави (Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ) и Йереми Пино (Кристъл Палас) отпаднаха от състава на "Ла фурия".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България футбол Испания смяна турция съдия мондиал грузия уефа лъвове сащ 94 симоне соца сърджан йованович

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Велизар Димитров пред bTV: Срещу Испания не става със страх (ВИДЕО)

Велизар Димитров пред bTV: Срещу Испания не става със страх (ВИДЕО)
Наско Сираков: Знам колко силно обича и мрази публиката на Левски!

Наско Сираков: Знам колко силно обича и мрази публиката на Левски!
Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА
Най-скъпите трансфери в историята. Само Мбапе и Неймар са пред Исак

Най-скъпите трансфери в историята. Само Мбапе и Неймар са пред Исак
Разплака се в студиото и призна: 7 дни седях на дивана, исках да се самоубия

Разплака се в студиото и призна: 7 дни седях на дивана, исках да се самоубия

Последни новини

Скалата шокира с нова визия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Скалата шокира с нова визия (СНИМКИ+ВИДЕО)
Илиан Илиев пред Marca: Футболът ни не е на ниво

Илиан Илиев пред Marca: Футболът ни не е на ниво

Наско Сираков: Знам колко силно обича и мрази публиката на Левски!

Наско Сираков: Знам колко силно обича и мрази публиката на Левски!
Реферите в България си писаха добра оценка (ВИДЕО)

Реферите в България си писаха добра оценка (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV