Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец

Руи Мота е аут! Ясно е кой ще води Лудогорец
Руи Мота си тръгва от Лудогорец до часове. В момента текат преговори за раздяла с португалския треньор, научи bTV.

Утре "орлите" гостуват на Черноморец Бургас в мач за Купата на България, а тимът само в този двубой ще бъде воден от Тодор Живондов.

Живондов е треньор на дублиращия тим на Лудогорец.

Руи Мота в Лудогорец

Руи Мота бе назначен в Лудогорец през лятото, на мястото на Игор Йовичевич, който спечели требъл със "зелените", но напусна по лични причини.

Ръководството на 14-кратния шампион имаше големи амбиции за атака на групите на Шампионската лига, но тимът отново се препъна и в крайна сметка влезе във втория по сила турнир - Лига Европа.

ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Бистрица

От известно време главата на Мота бе на дузпата след поредица от разочароващи резултати, а последният пирон в ковчега му бе загубата от ЦСКА 1948 в понеделник с 5:4.

Така Лудогорец удължи на 5 двубоя серията си без успех във всички турнири. Тя включва още загуби от Бетис (0:2) и Йънг Бойс (2:3) в Лига Европа, както и равенства с ЦСКА (0:0) и Спартак Варна (1:1).

С трите точки ЦСКА 1948 събра 29 на второто място - 3 зад Левски. Лудогорец остана четвърти с актив от 23 и мач по-малко спрямо лидера.

