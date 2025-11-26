С първия си гол Филип Кръстев спаси Оксфорд

Националът Филип Кръстев влезе като резерва и донесе точка на Оксфорд Юнайтед при гостуването на Норич в мач от 17-ия кръг на английския Чемпиъншип.

Юношата на Славия се разписа за крайното 1:1 в петата минута на добавеното време.

Какво се случи

Джавон Макама откри резултата за домакините в 29-ата минута, но българският национал се разписа отвъд редовното време за ценната точка.

Мачът се игра пред 25 хиляди зрители на стадион "Кяроу Роуд". Кръстев беше резерва и се появи на терена в 66-ата минута – на мястото на Тейлър Гудръм.

За 24-годишния българин това е първи гол по терените в Англия след преминаването му това лято в Оксфорд Юнайтед от нидерландския Цволе.

Припомняме ви, че по време на паузата за националните отбори Кръстев донесе победата и срещу Грузия при 2:1 на Националния стадион "Васил Левски".

