С първия си гол Филип Кръстев спаси Оксфорд

От резервната скамейка

С първия си гол Филип Кръстев спаси Оксфорд

Националът Филип Кръстев влезе като резерва и донесе точка на Оксфорд Юнайтед при гостуването на Норич в мач от 17-ия кръг на английския Чемпиъншип.

Юношата на Славия се разписа за крайното 1:1 в петата минута на добавеното време.

368 дни по-късно: Чудото се случи! Победихме на футбол!

Какво се случи

Джавон Макама откри резултата за домакините в 29-ата минута, но българският национал се разписа отвъд редовното време за ценната точка.

Мачът се игра пред 25 хиляди зрители на стадион "Кяроу Роуд". Кръстев беше резерва и се появи на терена в 66-ата минута на мястото на Тейлър Гудръм.

За 24-годишния българин това е първи гол по терените в Англия след преминаването му това лято в Оксфорд Юнайтед от нидерландския Цволе.

Припомняме ви, че по време на паузата за националните отбори Кръстев донесе победата и срещу Грузия при 2:1 на Националния стадион "Васил Левски".

Два гранда, двама големи (ВИДЕО)

Ще развали ли Арсенал баварската прокоба? (АНКЕТА)

"Живеех на пейка… Марадона ме спаси"
Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона (ВИДЕО)

Ще развали ли Арсенал баварската прокоба? (АНКЕТА)

Два гранда, двама големи (ВИДЕО)

Тотнъм излиза за отмъщение срещу европейския шампион

Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)

