БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Само на 41: Бивш играч на ЦСКА си отиде нелепо (ВИДЕО) Мощна буря и срутена стена отнеха живота на Тасио

Бившият футболист на ЦСКА Тасио Мая загина трагично на 41-годишна възраст. Инцидент е станал в сряда следобед в квартал Санта Тереза - централната част на Рио де Жанейро.

Причината - мощна буря с пориви на вятъра, надхвърлящи 100 км/ч.

Тасио Мая е бил заедно със своя приятел Вандер Кордейро да Силва, когато върху тях се срутва стена. И двамата губят живота си на място. Вандер оставя след себе си бременна съпруга.

Бразилският клуб Ботафого, за който Тасио играе през 2015 г., излезе с официално съобщение в социалните мрежи:

"С огромно съжаление Ботафого оплаква смъртта на бившия футболист Тасио Мая дош Сантош, който носеше нашата фланелка през 2015 г. Той стана жертва на срутване на стена по време на силната буря, която връхлетя Рио де Жанейро тази сряда. В този момент на болка клубът изказва своята солидарност към семейството, приятелите и всички, които са познавали Тасио. Почивай в мир."

Тасио Мая, който започва кариерата си в Сао Кристовао, играе за цели 27 различни клуба. Сред по-известните отбори в кариерата му са Ботафого, Фигейрензе Брагантино и ЦСКА. Той прекратява своята професионална кариера през 2019 г.

С червената фланелка Тасио записва 15 мача и отбелязва 6 гола. Дебютира на 15 септември 2012 г. при победата с 3:0 над Ботев Враца, а първи гол отбелязва на 30 септември 2012 г. при победата над Етър Велико Търново с 3:1.