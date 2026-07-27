БГ Футбол Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА направи 16 ръководни промени за две години Назначението на Валентин Илиев показа, че "червеният" клуб продължава да търси правилните парчета в своя пъзел Снимка: Lap.bg

Малко повече от 2 години изминаха, откакто новата власт в лицето на бизнесмена Валтер Папазки пое изцяло управлението на футболен клуб ЦСКА от Гриша Ганчев.

Ерата на управление започна със специална пресконференция, на която бе посочено как ще работи "червеният" клуб оттук насетне, бе показана цялостната структура и ангажиментите на всеки един в екипа, както и плановете за нова модерна база, която да изкачи ЦСКА на друго ниво.

Денят, в който това се случи, бе 10 юни 2024 г. Пред медиите тогава застанаха Стоян Орманджиев, в ролята на изпълнителен директор, Филип Филипов, който заемаше същата позиция, новият тогава треньор Томислав Стипич и Михаил Александров, който бе обявен като технически директор и отговорник за строежа на "Българска армия" и новата база.

Снимка: Lap.bg

778 дни след онзи момент, ЦСКА обяви, че Валентин Илиев е новият спортен директор. Промяна, която е под №16 на човек, заемащ ръководна роля (б.р. включва единствено промени при новото ръководство). Това включва всички звена от от треньори до изпълнителни директори. Сред тях имаше и такива, на които бяха промени на постовете.

По този път мина Филип Филипов, който бе назначен в клуба още от Гриша Ганчев. Той започна като изпълнителен директор при новото ръководство, а впоследствие бе преназначен за спортен шеф.

Извън уравнението са промените в скаутското звено, които също не бяха малко, сред тях бе и идването на Методи Томанов. Легендата на "червените" бе ангажиран за главен отговорник за селекцията през октомври 2024 г.

Снимка: Lap.bg

Промотирането на Валентин Илиев от треньор на втория отбор до спортен директор на 27 юли 2026 г. официализира четвъртата промяна на поста. Нито един от неговите предшественици не успя да се задържи дълго.

Филип Филипов и Пауло Нога, дошъл със солидна визитка, изкараха само няколко месеца, докато Бойко Величков бе най-близо до това да запише едногодишен престой. Именно той се оказа и най-успешният ръководител на тази позиция. В неговите 352 дни в тази роля, ЦСКА спечели Купата на България и стигна от 14 до 4-а позиция в шампионата. Разбира се, това сочи сухата статистика, а какво стои зад решението на най-висшите ръководители все още не знаем.

Снимка: Lap.bg

Не трябва да забравяме и промените на изпълнителния директор, където първо бяха Стоян Орманджиев и Филип Филипов, а след това Радослав Златков. Преди на позицията да застъпи Вангел Вангелов.

Най-дълго задържалият се на поста си в клуба е Михаил Александров. Но това не е никак случайно. Техническият директор е пряко ангажиран с процесите около изграждането на новата база, ст. Българска армия и подобряването на инфраструктурата на Панчарево. Проекти, които вървят безупречно, което е атестат за добре свършена работа.

Промяната в ролята на Валентин Илиев обаче идва да покаже, че ЦСКА все още реди своя пъзел, чиято спортна цел е само една – спечелване на шампионската титла.

Снимка: Lap.bg

Ръководните промени в ЦСКА след идването на новата власт през май 2024 г.

Изпълнителни директори:

Стоян Орманджиев - 22 февруари 2023 до 24 септември 2024

Филип Филипов - 27 юли 2021 до 24 септември 2024

Радослав Златков - 24 септември 2024 до 30 октомври 2025

Вангел Вангелов - 30 октомври 2025 до днес

Спортен директор:

Филип Филипов - 28 септември 2024 до 9 февруари 2025

Пауло Нога - 26 февруари 2025 до 4 август 2025

Бойко Величков - 11 август 2025 до 27 юли 2026

Валентин Илиев - 27 юли 2026 до ?

Административен директор:

Стоян Орманджиев - 28 септември 2024 до 31 октомври 2024

Технически директор:

Михаил Александров - 6 юни 2024 до днес

Директор на ДЮШ:

Костадин Ангелов - 22 юни 2023 до 5 септември 2025

Петър Занев - 9 септември 2025 до днес

Отговорник за ДЮШ:

Бойко Величков от 27 юли

Снимка: Lap.bg

Треньори:

Стамен Белчев - 14 април 2024 до 31 май 2024

Томислав Стипич - 4 юни 2024 до 27 август 2024

Александър Томаш - 28 август 2024 до 31 май 2025

Душан Керкез - 4 юни 2025 до 19 септември 2025

Валентин Илиев - 20 септември 2025 до 24 септември 2025

Христо Янев - 24 септември 2025 до днес