ЦСКА направи 16 ръководни промени за две години

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Назначението на Валентин Илиев показа, че "червеният" клуб продължава да търси правилните парчета в своя пъзел
Малко повече от 2 години изминаха, откакто новата власт в лицето на бизнесмена Валтер Папазки пое изцяло управлението на футболен клуб ЦСКА от Гриша Ганчев.
Ерата на управление започна със специална пресконференция, на която бе посочено как ще работи "червеният" клуб оттук насетне, бе показана цялостната структура и ангажиментите на всеки един в екипа, както и плановете за нова модерна база, която да изкачи ЦСКА на друго ниво.
Денят, в който това се случи, бе 10 юни 2024 г. Пред медиите тогава застанаха Стоян Орманджиев, в ролята на изпълнителен директор, Филип Филипов, който заемаше същата позиция, новият тогава треньор Томислав Стипич и Михаил Александров, който бе обявен като технически директор и отговорник за строежа на "Българска армия" и новата база.
778 дни след онзи момент, ЦСКА обяви, че Валентин Илиев е новият спортен директор. Промяна, която е под №16 на човек, заемащ ръководна роля (б.р. включва единствено промени при новото ръководство). Това включва всички звена от от треньори до изпълнителни директори. Сред тях имаше и такива, на които бяха промени на постовете.
По този път мина Филип Филипов, който бе назначен в клуба още от Гриша Ганчев. Той започна като изпълнителен директор при новото ръководство, а впоследствие бе преназначен за спортен шеф.
Извън уравнението са промените в скаутското звено, които също не бяха малко, сред тях бе и идването на Методи Томанов. Легендата на "червените" бе ангажиран за главен отговорник за селекцията през октомври 2024 г.
Промотирането на Валентин Илиев от треньор на втория отбор до спортен директор на 27 юли 2026 г. официализира четвъртата промяна на поста. Нито един от неговите предшественици не успя да се задържи дълго.
Филип Филипов и Пауло Нога, дошъл със солидна визитка, изкараха само няколко месеца, докато Бойко Величков бе най-близо до това да запише едногодишен престой. Именно той се оказа и най-успешният ръководител на тази позиция. В неговите 352 дни в тази роля, ЦСКА спечели Купата на България и стигна от 14 до 4-а позиция в шампионата. Разбира се, това сочи сухата статистика, а какво стои зад решението на най-висшите ръководители все още не знаем.
Не трябва да забравяме и промените на изпълнителния директор, където първо бяха Стоян Орманджиев и Филип Филипов, а след това Радослав Златков. Преди на позицията да застъпи Вангел Вангелов.
Най-дълго задържалият се на поста си в клуба е Михаил Александров. Но това не е никак случайно. Техническият директор е пряко ангажиран с процесите около изграждането на новата база, ст. Българска армия и подобряването на инфраструктурата на Панчарево. Проекти, които вървят безупречно, което е атестат за добре свършена работа.
Промяната в ролята на Валентин Илиев обаче идва да покаже, че ЦСКА все още реди своя пъзел, чиято спортна цел е само една – спечелване на шампионската титла.
Стоян Орманджиев - 22 февруари 2023 до 24 септември 2024
Филип Филипов - 27 юли 2021 до 24 септември 2024
Радослав Златков - 24 септември 2024 до 30 октомври 2025
Вангел Вангелов - 30 октомври 2025 до днес
Филип Филипов - 28 септември 2024 до 9 февруари 2025
Пауло Нога - 26 февруари 2025 до 4 август 2025
Бойко Величков - 11 август 2025 до 27 юли 2026
Валентин Илиев - 27 юли 2026 до ?
Стоян Орманджиев - 28 септември 2024 до 31 октомври 2024
Михаил Александров - 6 юни 2024 до днес
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Бойко Величков от 27 юли
Стамен Белчев - 14 април 2024 до 31 май 2024
Томислав Стипич - 4 юни 2024 до 27 август 2024
Александър Томаш - 28 август 2024 до 31 май 2025
Душан Керкез - 4 юни 2025 до 19 септември 2025
Валентин Илиев - 20 септември 2025 до 24 септември 2025
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