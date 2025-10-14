bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сърца от стомана! Младежите ни повалиха Чехия

На две точки сме от второто място, даващо право на бараж

Младежкият национален отбор на България (U21) постигна впечатляваща победа с 2:1 над Чехия в четвъртия кръг от квалификациите за европейското първенство през 2027 г.

Срещата се игра на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик и донесе радост за родните фенове, които подкрепяха „лъвовете“ до последния сигнал.

Измамата на века: Вкарал хеттрик на младежите ни лъгал за възрастта си

Героите на вечерта бяха Никола Илиев и Петко Панайотов, които реализираха попаденията за втория успех на младите национали в квалификациите. Тимът на Тодор Янчев показа характер, дух и желание за победа, с които надигра един от фаворитите в групата.

Чехия поведе в 30', когато Матей Шин излезе сам срещу Пламен Андреев и откри резултата. Вместо да се пречупят, нашите момчета отвърнаха мигновено. Само четири минути по-късно Никола Илиев изравни след чудесна комбинация с Кристиян Балов и точен удар в горния ляв ъгъл — трети гол за халфа в тези квалификации.

След почивката българският тим напълно контролираше играта и създаде редица положения. Удар на Илиев бе спасен, а гредата лиши Теодор Иванов от попадение. В 85' усилията на „трикольорите“ най-сетне се увенчаха с успех — Кристиян Балов проби по левия фланг и намери Петко Панайотов, който с мощен удар донесе заслужената победа с 2:1.

С този успех България се изкачи на трето място в групата и вече е само на две точки от зоната, даваща право на бараж за Евро 2027. Поражението бе първо за Чехия, която до този момент имаше пълен актив от три победи.

Съставите:

БЪЛГАРИЯ: 1. Пламен Андреев, 5. Михаил Полендаков, 4. Тодор Павлов, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 16. Цветослав Маринов, 22. Асен Митков, 21. Петко Панайотов, 10. Никола Илиев, 18. Кристиян Балов, 9. Борислав Рупанов

ЧЕХИЯ: 1. Ян Котни, 22. Ян Палушка, 3. Адам Севински, 4. Ерик Хунал, 13. Алберт Лабик, 8. Ондрей Кричфалуши, 18. Лукас Амброс, 2. Томаш Желинек, 10. Матей Син, 7. Едуардо, 11. Лукаш Машек

Снимки: Team Bulgaria

Ужасен старт за Тодор Янчев начело на младежите
пазарджик младежи Чехия тодор янчев поражение бараж Никола Илиев Бългалия петко панайотов

