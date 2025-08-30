Септември прати ЦСКА на дъното в Първа лига

Септември прати ЦСКА временно на дъното на Първа лига. Тимът на Владимир Манчев победи Локомотив София с 1:0 "у дома" в последния мач от петъчната програма на 7-ия кръг.

"Железничарите" на практика са домакините, тъй като двубоят се игра на техния стадион в столичния кв. "Надежда".

"Червено-черните" играха с 10 души от 63', когато резервата Христо Митев беше изгонен с директен червен картон.

В герой за Септември в дербито се превърна Никълъс Фонтейн. Мадагаскарецът се появи на терена в 76' и отбеляза секунди по-късно. Вина за гола има вратарят на Локомотив Мартин Величков.

С победата Септември вече е 9-и с актив от 6 точки, оставяйки ЦСКА на последното място преди гостуването на "армейците" на Славия.

Кошмарният "червен" старт

ЦСКА е в нокдаун. "Червените" няма нито една победа в първите 5 кръга на шампионата и са на 14-о място в класирането. Това е най-лошият старт на сезона за тима от 41 години насам.

От началото на кампанията ЦСКА направи равенства с Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море и загуби от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

