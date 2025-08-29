bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Душан Керкез: Ако нещата в ЦСКА бяха наред, щях да си тръгна сам (ВИДЕО)

Феновете видяха енергията в мача срещу ЦСКА 1948, твърди треньорът

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез заяви, че усеща подкрепа от ръководството и футболистите, въпреки че тимът все още не е постигнал победа през сезона. 

Босненският специалист застана начело на "червените" през лятото, а след пет мача в шампионата отборът има 3 равенства и 2 загуби и е на 15-то място в класирането. 

Утре, 30 август, ЦСКА гостува на Славия. 

Подкрепата

В последния мач "червените" загубиха с 0:1 от ЦСКА 1948, а недоволни фенове поискаха оставката на ръководството и Керкез след мача.

"Усещам, че клубът и футболистите са зад мен. Ако нещата тук бяха наред от първия ден, щях да си тръгна сам. 100% щях да си тръгна сам! Но в тази ситуация се случиха много неща и на отбора трябва спокойствие. Когато има спокойствие в един отбор, в едно семейство, всичко е наред. На този етап търсим спокойствие. Правим всичко възможно нещата да се променят и да започнем за печелим", заяви Керкез. 

Енергията

Треньорът призова за обединение и заяви, че е доволен от енергията, която е видял в мача срещу ЦСКА 1948, въпреки загубата. 

"След Черно море се усещаше повече напрежение от феновете. Нормално е да има такова, след като не сме спечелили победа. Усещам, че в последния мач се видя добра енергия, качествени положения. Вярвам в себе си, в моя треньорски щаб и във футболистите. Когато ЦСКА е обединен и имаме една цел, ЦСКА ще бъде най-силният отбор тук", заяви Керкез.

