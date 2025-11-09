bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шампионите без отговор – Арда ги събори

Историческа победа за отбора на Александър Тунчев

Арда победи шампиона Лудогорец с 3:2 като гост в последния мач от 15-ия кръг на Първа лига. На Хювефарма Арена“ кърджалийци записаха историческа първа победа над разградчани в шампионата и го направиха по драматичен начин.

Гостите повеждаха три пъти в резултата и финалният щрих дойде в 87', когато Андре Шиняшики с изключителна техника прехвърли вратаря Серджио Падт и донесе триумфа.

Неделните мачове донесоха размествания и в класирането: Левски остава лидер с аванс от 5 точки пред втория ЦСКА 1948, който изненадващо падна от Черно море с 0:1.

Лудогорец пък вече е едва пети, изоставайки с 11 точки от върха. Арда е 12-и с 16 точки.

Снимка: Lap.bg

Срещата стартира ударно за отбора на Александър Тунчев. Още в 13' Ивелин Попов се разписа след брилянтен пас на Шиняшики. Разградчани отговориха бързо Ивайло Чочев изравни с глава в 27'. Домакините натискаха, но Арда изненада в добавеното време на първата част. Бирсент Карагарен завърши бърза контраатака след пас на резерва Антонио Вутов и отново изведе гостите напред.

В 73' малко късмет помогна на разградчани удар на резервата Емерсон рикошира в защитник и се озова в мрежата.

Снимка: Lap.bg

Финалната драма дойде в последните минути, когато Шиняшики излезе сам срещу Падт и с хладнокръвие реши съдбата на мача. Три минути преди края Арда затвърди историческата си победа и остави Лудогорец в шок.

