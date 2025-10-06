Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)

Председателят на Съдийската комисия към БФК Станислав Тодоров не вижда проблем в изтичането на комуникацията между реферите след дербито на върха Левски - Лудогорец (0:0). Запис с разговорите между главния арбитър Радослав Гидженов и колегите му във ВАР буса се появи в dsport.bg. От медията обясниха, че подателят е анонимен и не могат да гарантират за достоверността на файла.

Самият Тодоров индиректно потвърди, че именно това е коректният запис. Любопитното е, че по-рано от Левски официално го поискаха заради претенциите си в две ситуации - за червен картон на Кайо Видал и за отсъдената, но отменена дузпа срещу Радослав Кирилов.

"Ние не сме разследващ орган и не знам откъде е изтекъл записът. БФС провежда разследване и чакаме резултата. Ще ви кажа само, че не е изтекъл от Съдийската комисия", отговори Тодоров, без да навлиза в повече детайли.

Безупречна работа

Той подчерта, че не се притеснява от нищо, защото се е видяло, че работата на съдийската бригада в случая е безупречна.

На пресконференцията бяха показани някои от най-скандалните епизоди през последните седмици. Оценката на комисията е, че и при двете въпросни ситуации от сблъсъка Левски - Лудогорец са взети правилните решения. Както и при оставането в игра на Рилдо от "сините" при победата с 1:0 над Ботев в Пловдив.

За сметка на това бяха отчетени четири грешки на реферите - неправилно показан червен картон за Ивайло Иванов от Локомотив Пловдив срещу Лудогорец, подмината дузпа за Локомотив София срещу ЦСКА, признат нередовен гол след пас с две ръце на Славия - Локомотив София и пресилено изгонване на Септември - Ботев Пловдив.

Всичко се решава на терена

Тодоров допълни, че неделното дерби между ЦСКА и Лудогорец (0:0) още не е анализирано. "Чакаме доклада. Оценката на съдията обаче е намалена."

"Има идея да бъдат анализирани ВАР комуникациите и да се слушат ситуациите, за да има повече прозрачност. Съдийството е добро, но е факт, че напрежението се покачва. Грешките малко повече зачестиха."

"Ние имаме платформа, в която се вадят клиповете от всеки мач и се дават и решенията на всички рефери, за да може да се обучават. Всичко се решава на терена. Допускат се грешки и критерият не винаги е един и същ. Всеки човек вижда по различен начин даден ситуация", обясни още Тодоров.