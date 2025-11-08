Шествия, песни и бомби разлюляха София преди дербито (ВИДЕО)

Ден за дерби!

Дъждът не изплаши най-върлите привърженици на Левски и ЦСКА, които проведоха традиционните си шествия към стадиона.

Днес, 8 ноември, в 15:00 ч., трябва да започне футболното дерби в efbet Лига, което е първото за сезона, а до националния стадион "Васил Левски" агитките пристигнаха вкупом.

"Синьото" шествие

Малко след 12:30 ч. символичните домакини тръгнаха от бул. "Тодор Александров" 23, където е централата на Националния клуб на привържениците.

След това феновете на Левски преминаха през "Жълтите павета", бул. "Г.С. Раковски", през ул. "Граф Игнатиев" и към своите сектори - "А" и "Б".

"Сините" огласиха шествието с традиционните песни, провокации към ЦСКА и с бомбички и димки.

"Червено" шествие

Феновете на ЦСКА започнаха да се събират в 12:30 ч. в градинката на ул. "Иван Асен Втори", където преди години се помещаваше Българския футболен съюз.

След час "червените" се насочиха към стадиона, като огласяха улиците, а след това и пл. "Орлов мост", преди да влязат в Борисовата градина, с песни и бомбички.

Като символични гости, те ще седнат в секторите "В" и "Г".

Шествията бяха охранявани от десетки полицаи, като до момента не се съобщава за инциденти по време на организираното придвижване на феновете.

Промени в транспорта

Заради мача от Столична община и СДВР не са затваряли изрично улици в столицата. Движението бе затруднено за кратко по улиците, по които минаха шествията.

До края на мача ще е забранено паркирането около стадиона, а метрото по Линия 3 няма да върви заради техническа подготовка за пускането на новите станции.

