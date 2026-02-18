Синът на Джони: Лекарите казват, че трябва да стане чудо

Венцислав Велинов, синът на легендата на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов, разкри тежкото състояние на баща си, който е във Военномедицинска академия, където лекарите се борят за живота му.

„Татко се влоши през последните две седмици. Проблемите дойдоха от възпаление на лявата част на белите дробове. Няма нищо общо с рака на челюстта... Баща ми е в ремисия“, сподели той пред "Блиц".

По думите му имунитетът на Джони е сринат след тежките терапии и лъчетерапията в Анкара. „Татко просто се изхаби тотално... Инфекцията е голяма, а организмът му трудно се бори...“

Снимка: bTV

„Преди 14 дни го видях за последно. Моля се отново да се оправи... Преди 6 месеца ни казаха, че шанс няма, но във Военна болница в София го спасиха. Сега лекарите казват, че трябва да стане чудо. Колкото и да е минимален шансът, аз се моля. Вярвам, че всички, които го обичат, също се молят.“

Велинов благодари на проф. Николай Петров, д-р Светлин Николов и на привържениците на ЦСКА: „Благодаря им от сърце и ги прегръщам.“