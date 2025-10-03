Скандален гол помогна на Славия срещу Локо Сф

Славия записа ценен успех над Локомотив София с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Ефбет лига. Срещата обаче бе помрачена от скандално признат гол на "белите".

Мачът

Емил Стоев откри резултата в 19-ата минута, когато се разписа с много силен удар от 6-7 метра. При ситуацията обаче негов съотборник очевидно игра с ръка, но главният съдия в крайна сметка призна гола.

Въпреки съдийската грешка през първата част Локо имаше няколко отлични положения да изравни, но на три пъти сериозни пропуски направи Спас Делев, а веднъж същото стори и Георги Минчев. Със силни изяви пък се отличи вратарят на домакините Леви Нтумба.

Снимка: Lap.bg

Пропуските на "железничарите" им струваха много, защото в 62-ата минута Славия удвои преднината си. Емил Стоев намери непокрития Иван Минчев, който с прецизен удар не остави шанс на вратаря.

Гермуш прати топката за трети път в мрежата на Локо в 70-ата минута, но попадението не бе признато заради нарушение на голмайстора.

Класирането

С тази победа Славия се изкачи на 11-та позиция с 10 точки, докато Локомотив София остава на осма позиция с 12 пункта в актива си.

