Скандален гол помогна на Славия срещу Локо Сф

Сериозна съдийска грешка

Скандален гол помогна на Славия срещу Локо Сф
Lap.bg

Славия записа ценен успех над Локомотив София с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Ефбет лига. Срещата обаче бе помрачена от скандално признат гол на "белите".

Мачът

Емил Стоев откри резултата в 19-ата минута, когато се разписа с много силен удар от 6-7 метра. При ситуацията обаче негов съотборник очевидно игра с ръка, но главният съдия в крайна сметка призна гола.

Въпреки съдийската грешка през първата част Локо имаше няколко отлични положения да изравни, но на три пъти сериозни пропуски направи Спас Делев, а веднъж същото стори и Георги Минчев. Със силни изяви пък се отличи вратарят на домакините Леви Нтумба.

Снимка: Lap.bg

Пропуските на "железничарите" им струваха много, защото в 62-ата минута Славия удвои преднината си. Емил Стоев намери непокрития Иван Минчев, който с прецизен удар не остави шанс на вратаря.

Гермуш прати топката за трети път в мрежата на Локо в 70-ата минута, но попадението не бе признато заради нарушение на голмайстора.

Класирането

С тази победа Славия се изкачи на 11-та позиция с 10 точки, докато Локомотив София остава на осма позиция с 12 пункта в актива си.

Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха (ВИДЕО)

Майстор на спорта: 75-годишен се връща в големия футбол (ВИДЕО)

Един по-малко: Испания без Ямал срещу България

Малена Замфирова разчувства МОК с призив за спасяване на сноуборда (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Берое може да ни създаде проблеми

Само един успешен опит за Ангел Русев на световното (ВИДЕО)

Един по-малко: Испания без Ямал срещу България

Майстор на спорта: 75-годишен се връща в големия футбол (ВИДЕО)

Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха (ВИДЕО)

