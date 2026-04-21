След драма с червени картони: ЦСКА удари Лудогорец насред Разград

“Червените“ направиха обрат за 3 минути в първия полуфинал за Купата

След драма с червени картони: ЦСКА удари Лудогорец насред Разград

ЦСКА победи Лудогорец с 2:1 като гост в първия полуфинал между двата тима за Купата на България. "Червените" спечелиха след късен обрат, но дадоха две свидни жертви.

На Хювефарма Арена "орлите" поведоха с гол на Квадво Дуа в 18'. "Армейците" обаче шокираха домакините в рамките на 3 минути с попадения на Йоанис Питас и Леандро Годой в 82' и 85'.

ЦСКА завърши двубоя с 9 души заради червени картон на калитана Бруно Жордао и Анхело Мартино.

Реваншът в София е насрочен за 29 април. В другия полуфинал се сблъскват Арда и Локомотив Пловдив.

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман – 17. Сон, 24. Оливие Вердон, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (65' - 27. Винисиус Ногейра) – 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси – 12. Руан Крус (65' - 37. Бърнард Текпетей), 14. Петър Станич (81' - 26. Филип Калоч), 7. Алберто Салидо (60' - 18. Ивайло Чочев) – 9. Квадво Дуа (81' - 29. Ив Ерик Биле)

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 2. Давид Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино – 10. Макс Ебонг (66' - 30. Петко Панайотов) – 11. Мохамед Брахими (64' - 77. Алехандро Пиедраита), 99. Джеймс Ето‘о, 6. Бруно Жордао, 38. Лео Перейра (79' - 28. Йоанис Питас) – 9. Леандро Годой

цска драма купа на българия разград полуфинал лудогорец червени картони

