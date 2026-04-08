След гаф на БФС: Ас на ЦСКА все пак изгоря за Монтана

Мохамед Брахими първоначално попадна в групата

Ас на ЦСКА все пак ще бъде наказан за гостуването на Монтана днес, с което започва 29-ия кръг от Първа лига.

Играчът на "червените" получи петия си жълт картон от началото на сезона при визитата на Берое и трябваше да е със спрени права за един двубой. Оказа се обаче, че един от картоните му - при успеха с 3:1 над Септември, не е вписан в електронното първенство на БФС.

Това наложи Съдийската комисия да сигнализира на Дисциплинарната да го впише по служебен път.

Така Брахими няма да може да вземе участие, въпреки че първоначално бе част от групата на Христо Янев.

Съобщението на ДК

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Дисциплинарна комисия

Решения - 08.04.2026 г.

Съдийската комисия /СК/ при БФС сезира Дисциплинарната комисия /ДК/ при БФС, че в 8 – ми кръг на ППФЛ /efbet Лига/ в електронното първенство не е вписан жълт картон на Мохамед Амин Брахими – състезател на ПФК „ЦСКА“ София.

Предвид горното ДК препоръчва на СК да бъде вписан по служебен път наказателния картон по надлежния ред.

За получен пети жълт картон в срещата от 28 кръг на ППФЛ /efbet Лига/ с ПФК „Берое“, ДК наказва Мохамед Амин Брахими – състезател на ПФК „ЦСКА“ София със спиране на състезателни права за една среща и глоба в размер на127.82 евро.

