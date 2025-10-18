bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Смачкаха го! Това е позор!“ – Вили Вуцов вбесен след скандала с националите

Разкри шокиращи детайли от лагера на България

Големият скандал около Светослав Вуцов взриви футболната общественост, а баща му – Вили Вуцов – разказа своята версия за случилото се по време на лагера на националния отбор преди мачовете с Турция и Испания.

„Първото, което го попитах, беше: "‘Плачеш ли?" – познавам гласа на детето си. Всеки път звучеше на ръба. Не знам какво са му правили, но това, което се е случвало, е позор!“, заяви Вуцов в своя подкаст.

По думите му, Светослав е бил подложен на постоянен психически тормоз от щаба на националния тим. „Ден преди мача с Испания ми каза: "Тате, искам да си тръгна. Не се чувствам добре, чакат ме само да сбъркам." Това е било всеки ден!“

Вуцов-старши е убеден, че решението синът му да бъде титуляр срещу Испания е било умишлено: „Пуснаха го с двама дебютанти в защита, за да го смачкат! Ако беше друг мач – нямаше да играе!“

Вуцов е категоричен, че дисциплинарните обвинения срещу Светослав са абсурдни: „Закъснял е 5 минути и това било "системно нарушение". Ако това е нарушение – добре, платил си е глобата. Но нека проверят в Левски има ли такива проблеми!“

Той изрази пълна подкрепа към треньора на вратарите на Левски Божидар Митрев, който според него е ключов за развитието на Светослав: „Божката и жена му са го приели като свое дете. Той му правеше скаутинг по нощите, докато националният щаб не му дал дори една секунда анализ преди мача с Испания.“

Вили Вуцов подчерта, че синът му не си е затворил вратите за националния отбор: „Светльо каза ясно – ако ме искате, търсете ме сериозно. Не ме хвърляйте вътре, за да чакате да сбъркам.“ Финалното му послание е категорично: "България е малка, футболният свят още по-малък. Ако не искате някого – не го канете. Но не го унижавайте!“

Селекционерът за Светослав Вуцов: Два пъти наруши правилника

И приказките „Това смешното вратарче на Левски ще му смачкаме психиката, „Тоя палячо, докато не го изпишем, няма да го оставим.“ Нека от ръководството на БФС да пита „Вярно ли е или не?“ И ако ми се обадят на мене, ще им кажа кого да питат. И свидетелите няма да са един-двама, а десетки, дори стотици.

Сега се обръщам: Георги, ако пипнеш децата ми, както си се заканил, ще ме видиш в друга светлина. Не те заплашвам. Адът ще дойде върху тебе, да знаеш", казва още Вили Вуцов.

Левски подкрепи Вуцов: Не на вербалната агресия
