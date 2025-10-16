Спартак Варна води битка с времето (ВИДЕО)

Тече кампания за оцеляването на Спартак Варна. Клубът има дългове от близо 4,5 млн. лева, натрупани през миналия сезон, а от БФС заплашиха "соколите" с отнемане на лиценза.

От Спартак пуснаха 1000 карти по 1000 лева с надеждата, че феновете и обществеността ще помогнат за спасението му.

Неясно бъдеще

Дълговете, които заплашват лиценза на клуба са близо 1,5 млн. – половин милион към НАП и един милион към бивши служители и играчи. За 6 дни от началото на кампанията бяха събрани близо 200 хиляди.

„Кампанията показва много ясно, че феновете на Спартак искат Спартак да оцелее, да съществува и няма да допуснат този клуб да бъде обезличен за пореден път. Ние преживяваме това за втори път“, споделя Алекс Илиев, председател на Управителния съвет на клуба.

„Апелирам за едно обединение, не само към нашите фенове, а към всички спортни деятели, които се занимават със спорт в България. Имаме нужда от помощ и ще се радваме да я получим“, гласи призивът на капитана Ангел Грънчов.

Помощ от Общината

От общинския съвет гласуваха помощ от 550 000 лева за Спартак, като се чака одобрението на Министерството на финансите, за да бъдат отпуснати парите. А от клуба подготвят разширяване на кампанията.

„Предстои да добавим още два варианта на тази кампания, да разширим обсега, като намалим сумите. Също така подготвяме виртуален билет с виртуален стадион“, добавя Алекс Илиев.

Снимка: Lap.bg

От ръководството, поело управлението през лятото, посочиха, че се справят с текущите разходи и дълговете не нарастват.

„Този проблем е национален. Време е да спрат да се подиграват със спорта единици хора, време е порочната практика на модела „бащица“ да остане някъде в миналото и не за първи път от Варна тръгват промените в държавата“, добавя Илиев.

В Спартак вярват, че клубът ще оцелее: „Това трябва да е ясно на всички. Ние няма да се откажем. Каквото и да реши БФС, ние няма да се откажем. Клубът ще съществува, той трябва да съществува. Той е създаден от варненци за варненци и така ще бъде.“

Предстои среща на ръководството с шефа на Лицензионната комисия. От Спартак се надяват на отсрочка, предвид усилията, които полагат.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK