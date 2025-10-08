bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Трус във футбола: Спартак Варна губи лиценза си?

Пирин Благоевград също е застрашен, БФС даде срок до 21 октомври

Задава се пореден трус в българския футбол. Първа лига и Втора лига могат да останат с по един отбор по-малко още на 21 октомври.

Елитният Спартак Варна и втородивизионният Пирин Благоевград могат да загубят лицензите си, ако в срок до 12:00 часа на въпросната дата не изпълнят изискванията на Лицензионната комисия. И двата клуба имат нарастващи задължения към персонала и НАП.

Съобщението на БФС

На 07.10.2025 г. беше проведено извънредно заседание на Лицензионната комисия към БФС. Заседанието се свика във връзка с издаването на условен лиценз на ФК Спартак 1918“, гр. Варна и ПФК Пирин 22“ АД, гр. Благоевград, вследствие нарастващите им задължения към персонала и Националната агенция по приходите (НАП).

Поради сериозното естество на казуса и установените нарушения на финансовите критерии, както и увеличаващите се задължения към НАП (потвърдени от Агенцията), на среща с Лицензионната комисия бяха поканени ръководител и финансов директор и на двата клуба.

От страна на ПФК Пирин 22“ АД на срещата присъстваше г-н Светослав Дяков изпълнителен директор на клуба, a ФК Спартак 1918“, гр. Варна не изпрати представител.

На проведената среща, Лицензионната комисия информира лично г-н Дяков, а чрез и-мейл и ФК Спартак 1918“, че в срок до 21.10.2025 г., (вторник) до 12.00 ч. клубовете следва да представят съответно документи, доказващи изпълнението на изискванията на чл. 50 и чл. 66 от Наредбата за национално клубно лицензиране, а именно Липса на просрочени задължения към персонала и НАП“.

