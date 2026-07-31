БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Стандард Лиеж купи наш национал за 1,5 милиона евро Силвестър Джаспър си заслужи трансфер с фурора в сръбското първенство

Бившият младежки национал на България Силвестър Джаспър ще премине от Железничар Панчево в белгийския елитен Стандард Лиеж, пише "Моцарт Спорт".

Ръководството на елитния сръбски клуб е приело подобрената оферта от 1.5 милиона евро за крилото. Тази сума може да нарасне допълнително заради заложени бонуси за представяне, а Железничар си запазва и процент от бъдеща продажба.

По-рано през седмицата същото издание съобщи, че друго предложение на стойност 1.2 милиона евро е било отхвърлено.

Юноша на Фулъм

Джаспър, който е роден в Лондон и е юноша на местния Фулъм, записа 7 гола и 7 асистенции в 34 мача на тима от Панчево след трансфера си от полския Шльонск преди година.

Белгийската медиа Voetbalkrant пък съобщава, че офанзивният футболист е очакван в Лиеж за преминаване на медицинските изследвания, след което трябва да подпише договор за три сезона с опция за още един.