Стандард Лиеж купи наш национал за 1,5 милиона евро

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Силвестър Джаспър си заслужи трансфер с фурора в сръбското първенство
Бившият младежки национал на България Силвестър Джаспър ще премине от Железничар Панчево в белгийския елитен Стандард Лиеж, пише "Моцарт Спорт".
Ръководството на елитния сръбски клуб е приело подобрената оферта от 1.5 милиона евро за крилото. Тази сума може да нарасне допълнително заради заложени бонуси за представяне, а Железничар си запазва и процент от бъдеща продажба.
По-рано през седмицата същото издание съобщи, че друго предложение на стойност 1.2 милиона евро е било отхвърлено.
Джаспър, който е роден в Лондон и е юноша на местния Фулъм, записа 7 гола и 7 асистенции в 34 мача на тима от Панчево след трансфера си от полския Шльонск преди година.
Белгийската медиа Voetbalkrant пък съобщава, че офанзивният футболист е очакван в Лиеж за преминаване на медицинските изследвания, след което трябва да подпише договор за три сезона с опция за още един.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google