Други Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спечели олимпийски медал, но никога не го докосна Невероятният път на щангистката Мадиас Нгаке Снимка: Getty Images

На близо 8000 километра от дома си, някъде в столицата на Камерун, Мадиас Нгаке подозира, че в чекмедже, което не е нейно, се крие олимпийски медал, който е неин.

Той ѝ беше присъден със закъснение, след като три състезателки по вдигане на тежести, завършили пред нея в Лондон 2012, бяха дисквалифицирани заради допинг провинения.

Родената в Камерун щангистка е една от най-вдъхновяващите личности в световната тежка атлетика. Макар днес да представя Англия и да печели отличия на големи международни първенства, нейният път към върха минава през глад, мизерия, тежък физически труд и едно олимпийско отличие, което никога не е успяла да държи в ръцете си.

Детството и първите успехи

Мадиас Нгаке е родена в Дуала - най-големия град в Камерун. Още от ранна възраст спортът се превръща в нейно убежище и възможност да промени живота си. Въпреки ограничените условия за подготовка и липсата на достатъчно финансиране за спорта в страната, тя бързо се утвърждава като един от най-големите таланти във вдигането на тежести.

Снимка: Getty Images

През 2010 г. участва на Игрите на Британската общност в Делхи. На 18 години завършва четвърта, като остава извън медалите единствено заради по-високото си собствено тегло. След последния си успешен опит обаче припада от изтощение и напуска арената на носилка.

Още тогава мечтата ѝ е не само да печели медали, но и да покаже, че жените в Камерун могат да бъдат успешни в спортове, традиционно смятани за „мъжки“.

Олимпиадата, която промени живота ѝ

Две години по-късно Нгаке достига до най-големия форум в спорта - олимпийските игри в Лондон.

Поради липсата на международни участия и ниския си световен ранкинг тя е поставена във финал „Б“, където се състезават щангистките с по-ниски предварителни резултати. Въпреки това прави впечатляващо представяне, печели своя поток и завършва шеста в крайното класиране - постижение, което тогава изглежда като върха в кариерата ѝ.

Но истинската битка започва след края на състезанието.

Снимка: Getty Images

По време на Игрите става публично известно, че тя е лесбийка. В Камерун хомосексуалността е криминализирана и може да доведе до лишаване от свобода. Нгаке осъзнава, че ако се прибере, животът и свободата ѝ ще бъдат в сериозна опасност.

Затова взема най-трудното решение в живота си - напуска олимпийското село и остава нелегално във Великобритания, без пари и без близки хора.

Месеци без дом

След бягството си Нгаке остава напълно сама. Няма къде да живее, няма работа и не познава почти никого. В продължение на седмици спи в автобуси, а когато превозните средства спират през нощта - на улицата. Къпе се в обществени санитарни помещения и оцелява ден за ден, докато успее да подаде молба за убежище.

По-късно британските власти ѝ предоставят временно жилище, но административната процедура продължава години. През това време спортът напълно изчезва от живота ѝ.

Ново начало

След като получава необходимите документи за работа, Нгаке започва работа като чистачка в офис.

Снимка: Getty Images

Девет години това е нейното ежедневие. Всяка сутрин става рано, работи усилено и постепенно изгражда живота си отначало. Малцина знаят, че жената, която почиства офисите, всъщност е олимпийска състезателка.

Самата тя признава, че през този период изобщо не мисли за спорт. Най-важната ѝ цел е да има сигурност и нормален живот.

Голямото завръщане

Всичко се променя през 2022 г. Покрай Игрите на Британската общност в Бирмингам един от бившите ѝ треньори от Камерун я убеждава отново да опита. След години далеч от залата тя хваща щангата и усеща, че нищо не е забравила.

Само година по-късно печели British International.

През 2024 г. завоюва първия си голям международен медал за Великобритания - сребро в изхвърлянето на световното първенство.

Следват европейски отличия и място сред най-добрите щангистки на континента.

Полученото финансиране от UK Sport ѝ позволява окончателно да се откаже от работата си като чистачка и да се посвети изцяло на професионалния спорт.

Сребро за Англия

На Игрите на Британската общност през 2026 г. в Глазгоу Нгаке вече представлява Англия. Там печели сребърния медал в категория до 86 килограма.

Снимка: Getty Images

След награждаването в сряда тя не крие емоциите си. „Този момент означава много за мен. Англия ми даде втори шанс и никога няма да спра да бъда благодарна за това.“

Олимпийският медал, който остава далеч

Междувременно Международният олимпийски комитет преразглежда резултатите от Лондон 2012 след серия допинг дисквалификации.

Три състезателки, завършили пред Нгаке, са лишени от отличията си. Така камерунката официално се превръща в бронзова олимпийска медалистка.

Само че никога не получава лично медала си. Той остава в Камерун - страна, в която тя не желае да се върне, защото продължава да се страхува за сигурността си.

Така Нгаке се превръща в една от малкото олимпийски медалистки в историята, които никога не са държали своето отличие.

Поглед към Лос Анджелис 2028

Следващата ѝ голяма цел е класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Там тя иска да се бори за нов олимпийски медал – този път спечелен на подиума и връчен лично в ръцете ѝ.