Стенли разплака мрежата! Трогателни думи към Борислав Михайлов след инсулта

Животът променя всичко...

Евгений Милов

Футболна България се моли днес за своя герой! Великият вратар Борислав Михайлов е в болница и след инсулт. В този труден момент едно от първите протегнати ръце е от човек, който сам е преминавал през тежки битки легендата и бивш капитан на националния отбор Стилиян Петров.

Подкрепа

“Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства.

Снимка: Евгений Милов

В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, която трябва да покажеш в този момент, така както го показваше винаги на терена. Ще се справиш!”, написа Стенли във Facebook.

Снимка: Евгений Милов

Приеха Борислав Михайлов в болница

 
