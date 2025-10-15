След Добромир Жечев: Почина и легенда на ЦСКА

Още една голяма загуба в българския футбол. След като през уикенда си отиде Добромир Жечев, днес почина друг железен защитник от 60-те и 70-те години на ХХ век - легендата на ЦСКА Иван Зафиров.

Известният с прозвището си Копата десен бек си е отишъл на 77-годишна възраст след продължително заболяване, съобщиха от семейството му.

Кой е Иван Зафиров

Иван Зафиров е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба ни през 60-те и 70-те години, когато ЦСКА доминира на домашната сцена и печели европейска слава.

Зафиров играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя.

Бранителят е 9-кратен шампион с "армейците" и 5 пъти печели Купата на Съветската армия. Капитан на тима ни.

"Иван Зафиров има 50 мача и 1 гол за националния отбор, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от Олимпийските игри в Мексико.

През 1968 година е награден със сребърен орден на труда, а през 1974 година е удостоен е с отличието "Заслужил майстор на спорта".

Баща е на бившите футболисти на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови.

Иван Зафиров винаги е бил символ на непримирим дух, мъжество и футболна класа.

ЦСКА изразява дълбоката си скръб от загубата на голямата ни легенда. Изказваме искрени съболезнования на близките и роднините на Иван Зафиров.

Поклон пред светлата му памет!", написаха от ЦСКА.

Спортната редакция на bTV изказва съболезнования на близките нa Иван Зафиров!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK