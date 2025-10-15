bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

След Добромир Жечев: Почина и легенда на ЦСКА

След продължително заболяване

След Добромир Жечев: Почина и легенда на ЦСКА

Още една голяма загуба в българския футбол. След като през уикенда си отиде Добромир Жечев, днес почина друг железен защитник от 60-те и 70-те години на ХХ век - легендата на ЦСКА Иван Зафиров.

Известният с прозвището си Копата десен бек си е отишъл на 77-годишна възраст след продължително заболяване, съобщиха от семейството му.

Кой е Иван Зафиров

Иван Зафиров е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба ни през 60-те и 70-те години, когато ЦСКА доминира на домашната сцена и печели европейска слава.

Зафиров играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя.

Бранителят е 9-кратен шампион с "армейците" и 5 пъти печели Купата на Съветската армия. Капитан на тима ни.

Напусна ни легендата Добромир Жечев

"Иван Зафиров има 50 мача и 1 гол за националния отбор, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от Олимпийските игри в Мексико.

През 1968 година е награден със сребърен орден на труда, а през 1974 година е удостоен е с отличието "Заслужил майстор на спорта".

Баща е на бившите футболисти на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови.

Иван Зафиров винаги е бил символ на непримирим дух, мъжество и футболна класа.

ЦСКА изразява дълбоката си скръб от загубата на голямата ни легенда. Изказваме искрени съболезнования на близките и роднините на Иван Зафиров.

Поклон пред светлата му памет!", написаха от ЦСКА.

Спортната редакция на bTV изказва съболезнования на близките нa Иван Зафиров!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

футбол левски цска Иван Зафиров

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кубрат Пулев ще защитава пояса на WBA срещу 20-годишен британец

Кубрат Пулев ще защитава пояса на WBA срещу 20-годишен британец
"45 години величие": БФбаскетбол почете героините от Москва'80 (ВИДЕО)

"45 години величие": БФбаскетбол почете героините от Москва'80 (ВИДЕО)

"Марка": Някога България бе в елита, сега трудно ще победи дори Фарьорските острови
Роналдо няма спирка, подобри още един феноменален рекорд

Роналдо няма спирка, подобри още един феноменален рекорд

Последни новини

Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар
Скандал след 0:4: Заплашили да съсипят Светослав Вуцов

Скандал след 0:4: Заплашили да съсипят Светослав Вуцов
"45 години величие": БФбаскетбол почете героините от Москва'80 (ВИДЕО)

"45 години величие": БФбаскетбол почете героините от Москва'80 (ВИДЕО)
Кубрат Пулев ще защитава пояса на WBA срещу 20-годишен британец

Кубрат Пулев ще защитава пояса на WBA срещу 20-годишен британец
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV