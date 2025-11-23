"Търсим решения, не оправдания" – Веласкес доволен след 5:1 в Монтана

Левски постигна категоричен успех като гост на Монтана, побеждавайки с убедителното 5:1 в мач от 16-ия кръг. „Сините“ решиха всичко още през първите 25 минути, когато вече водеха с 3:0, а до края само дооформиха разгрома.

Два от головете отбеляза Евертон Бала, а другите попадения вкараха Майкон, Никола Серафимов и Мустафа Сангаре от дузпа — за Сангаре това беше осми гол през сезона.

"Фундаментално беше проактивното ни поведение"

"Беше труден мач, в който трябваше да се приспособим към обстоятелствата. Затова искам да благодаря на моите футболисти за концентрацията и отношението, което показаха от първата минута. Искам да благодаря и на нашите фенове.

Оттук насетне заедно се адаптирахме към това, което изискваше мача. Бидейки верни на нашите принципи, днес фундаментално беше проактивното ни поведение, когато владеехме топката и се защитавахме. Не ги оставяхме да се чувстват комфортно, когато владееха топката.

По невероятен начин реагирахме след загуба на топката. Целият отбор реагира така. Чудесна реакция и по невероятен начин изпълниха всичко. Изключително горд съм от факта, че изглеждахме така при владение на топката, предвид терена. Играхме много добре с топката", каза Хулио Веласкес след срещата.

Отношението на футболистите

"Ясно е, че предпочитам всички да са на линия за мача. Начинът на мислене и нашето поведение не се състои в това да търсим извинение, а решение. А то е в отношението към процесите на футболистите. Това ни позволява да имаме многообразието в състава.

Затова искам още веднъж да отлича всички. Това отношение на футболистите и начинът, по който се влагат, ни позволява да имаме това разнообразие.

Това се опитваме да наложим по време на тренировъчния процес - да се ориентират към различни позиции на терена. Дадена среща изисква от теб да се адаптираш, но винаги се съобразяваме с профила на играча. След това се съобразяваме и с мача, защото във всяка среща има детайли".

"Увеличаването на аванса пред втория не може да отмести фокуса ни", завърши селекционерът на "сините".

Левски е лидер в класирането с 38 точки, а вторият ЦСКА 1948 е с 30 точки. Монтана е предпоследен в класирането 13 точки.

