bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

"Търсим решения, не оправдания" – Веласкес доволен след 5:1 в Монтана

Левски води с осем точки пред ЦСКА 1948 в Първа лига

"Търсим решения, не оправдания" – Веласкес доволен след 5:1 в Монтана
Lap.bg

Левски постигна категоричен успех като гост на Монтана, побеждавайки с убедителното 5:1 в мач от 16-ия кръг. „Синитерешиха всичко още през първите 25 минути, когато вече водеха с 3:0, а до края само дооформиха разгрома.

Два от головете отбеляза Евертон Бала, а другите попадения вкараха Майкон, Никола Серафимов и Мустафа Сангаре от дузпаза Сангаре това беше осми гол през сезона.

"Фундаментално беше проактивното ни поведение"

"Беше труден мач, в който трябваше да се приспособим към обстоятелствата. Затова искам да благодаря на моите футболисти за концентрацията и отношението, което показаха от първата минута. Искам да благодаря и на нашите фенове.

Снимка: Lap.bg

Оттук насетне заедно се адаптирахме към това, което изискваше мача. Бидейки верни на нашите принципи, днес фундаментално беше проактивното ни поведение, когато владеехме топката и се защитавахме. Не ги оставяхме да се чувстват комфортно, когато владееха топката.

По невероятен начин реагирахме след загуба на топката. Целият отбор реагира така. Чудесна реакция и по невероятен начин изпълниха всичко. Изключително горд съм от факта, че изглеждахме така при владение на топката, предвид терена. Играхме много добре с топката", каза Хулио Веласкес след срещата.

Отношението на футболистите

"Ясно е, че предпочитам всички да са на линия за мача. Начинът на мислене и нашето поведение не се състои в това да търсим извинение, а решение. А то е в отношението към процесите на футболистите. Това ни позволява да имаме многообразието в състава.

Снимка: Lap.bg

Затова искам още веднъж да отлича всички. Това отношение на футболистите и начинът, по който се влагат, ни позволява да имаме това разнообразие.

Това се опитваме да наложим по време на тренировъчния процес - да се ориентират към различни позиции на терена. Дадена среща изисква от теб да се адаптираш, но винаги се съобразяваме с профила на играча. След това се съобразяваме и с мача, защото във всяка среща има детайли".

"Увеличаването на аванса пред втория не може да отмести фокуса ни", завърши селекционерът на "сините".

Снимка: Lap.bg

Левски е лидер в класирането с 38 точки, а вторият ЦСКА 1948 е с 30 точки. Монтана е предпоследен в класирането 13 точки.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

 
Тагове:

левски монтана класиране майкон ЦСКА 1948 Евертон Бала Сангаре Хурио Веласкес никола серафимов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кубрат Пулев: По-мъдър, по-мощен... по-брутален! (ВИДЕО)

Кубрат Пулев: По-мъдър, по-мощен... по-брутален! (ВИДЕО)
Лудогорец тръгна с победа при новия треньор

Лудогорец тръгна с победа при новия треньор
Сълзи и много емоция: Завръщането на Пол Погба! (ВИДЕО)

Сълзи и много емоция: Завръщането на Пол Погба! (ВИДЕО)
България ще е домакин на Белгия за Купа

България ще е домакин на Белгия за Купа "Дейвис"

Брат за пример: Как Стоян помага на Мартин Копривленски преди MAX FIGHT 63?

Брат за пример: Как Стоян помага на Мартин Копривленски преди MAX FIGHT 63?

Последни новини

Как един пастор в Италия промени живота на Валери Божинов (ВИДЕО)

Как един пастор в Италия промени живота на Валери Божинов (ВИДЕО)
Това момиче е хит –

Това момиче е хит – "Мис България" и волейболистка едновременно!
Лудогорец тръгна с победа при новия треньор

Лудогорец тръгна с победа при новия треньор
„Бях на 15 и бягах от смъртта“

„Бях на 15 и бягах от смъртта“
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV