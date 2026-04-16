Треньорът на Лудогорец: Целта е Купата на България!

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо изрази разочарование след поражението с 0:1 при гостуването на Арда в последния 30-ти кръг от редовния сезон.

След този резултат „орлите“ изостават с 10 точки от лидера Левски при оставащи шест мача до края на първенството.

„Беше труден мач. През първото полувреме създадохме достатъчно положения, за да спечелим, но не успяхме да ги реализираме. Те отбелязаха при единствената си реална ситуация, а вратарят им се представи много добре. След почивката ни липсваха достатъчно чисти положения“, коментира Хьогмо след двубоя в Кърджали.

Той отбеляза, че съперникът е играл прибрано и е затруднил неговия отбор: „Знаехме, че Арда ще се защитава дълбоко и пространствата ще бъдат ограничени. Опитахме се да ги натиснем, но не успяхме да създадем достатъчно опасности.“

Снимка: Lap.bg

Според наставника напрежението от развитието на другите резултати също е оказало влияние: „Възможно е да сме усетили напрежение, защото знаехме, че трябва да спечелим. Важно е обаче да се придържаме към плана си, а днес не се справихме достатъчно добре.“

Въпреки разочарованието Хьогмо насочи вниманието към предстоящите двубои за Купата на България: „Ситуацията в първенството е трудна, но сега фокусът ни е върху Купата. Мотивацията е голяма и ще подходим максимално сериозно към мача с ЦСКА.“