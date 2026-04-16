bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Треньорът на Лудогорец: Целта е Купата на България!

Ситуацията в Първа лига: Левски - 70 точки, Лудогорец - 60, 6 мача до края

Треньорът на Лудогорец: Целта е Купата на България!
Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо изрази разочарование след поражението с 0:1 при гостуването на Арда в последния 30-ти кръг от редовния сезон.

След този резултат „орлите“ изостават с 10 точки от лидера Левски при оставащи шест мача до края на първенството.

„Беше труден мач. През първото полувреме създадохме достатъчно положения, за да спечелим, но не успяхме да ги реализираме. Те отбелязаха при единствената си реална ситуация, а вратарят им се представи много добре. След почивката ни липсваха достатъчно чисти положения“, коментира Хьогмо след двубоя в Кърджали.

Даниел Боримиров: Знаем, че всички са срещу нас (ВИДЕО)

Той отбеляза, че съперникът е играл прибрано и е затруднил неговия отбор: „Знаехме, че Арда ще се защитава дълбоко и пространствата ще бъдат ограничени. Опитахме се да ги натиснем, но не успяхме да създадем достатъчно опасности.“

Според наставника напрежението от развитието на другите резултати също е оказало влияние: „Възможно е да сме усетили напрежение, защото знаехме, че трябва да спечелим. Важно е обаче да се придържаме към плана си, а днес не се справихме достатъчно добре.“

Въпреки разочарованието Хьогмо насочи вниманието към предстоящите двубои за Купата на България: „Ситуацията в първенството е трудна, но сега фокусът ни е върху Купата. Мотивацията е голяма и ще подходим максимално сериозно към мача с ЦСКА.“

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски
Тагове:

левски цска арда купа на българия полуфинал класиране точки лудогорец първа лига

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Затвори си устата!“ – скандал между Винисиус и Белингам
Арсенал изстрада мястото си в последната четворка в Шампионска лига (ВИДЕО)

Арсенал изстрада мястото си в последната четворка в Шампионска лига (ВИДЕО)
Арда спъна Лудогорец за радост на Левски

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски
Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери

Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери
След Меси и Роналдо идва Синер? Милиардер направи сензационно сравнение

След Меси и Роналдо идва Синер? Милиардер направи сензационно сравнение

Последни новини

След Меси и Роналдо идва Синер? Милиардер направи сензационно сравнение

След Меси и Роналдо идва Синер? Милиардер направи сензационно сравнение
Инфантино за Иран: Просто трябва да дойдат и да играят в САЩ

Инфантино за Иран: Просто трябва да дойдат и да играят в САЩ

"Затвори си устата!“ – скандал между Винисиус и Белингам
Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери

Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV