bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Даниел Боримиров: Знаем, че всички са срещу нас (ВИДЕО)

Може би и програмата повлиява, Лудогорец ще играе два дни по-късно

"Бяхме на минута и половина от успеха. Има и такива моменти. Не успяхме да се организираме добре в защита и да избием тази топка и затова допуснахме гол. Ние ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Левски е винаги срещу останалите".

Това гласи анализът на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров след драматичното равенство 1:1 срещу ЦСКА. "Сините" поведоха с попадение на Хуан Перея, но Леандро Годой изравни дълбоко в добавеното време.

"Тези мачове винаги са заредени с много заряд. Мисля, че нашият отбор има още какво да покаже. По начина, по който се развиваше мачът - ние диктувахме нещата. Трябваше да изиграем по-умно накрая."
"Може би програмата, която е направена, повлиява. Отборът на Лудогорец ще играе два дни след нас. Тези мачове трябва да се играят в един и същи ден."

"Напрежението може да дойде от медиите с това, което пишат. Всеки един от футболистите чете малко или много."

"Който и да ни се падне на старта на плейофите, ако искаме да побеждаваме, трябва да се справим с всеки. Треньорският щаб ще си свърши работата. Този гол ще ни държи будни до последния съдийски сигнал във всеки един мач. През тези дни Хулио си е свършил много добре работата и се надявам занапред да не бъде наказван."

"Трябваше да снимате терена в Добрич. Като ще вдигаме качеството на футбола, трябва да има и условия. Левски може да играе и по-добре, но какви бяха условията там. Оттам трябва да започнем", завърши Боримиров.

Тагове:

левски цска даниел боримиров вечно дерби

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV