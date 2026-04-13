Даниел Боримиров: Знаем, че всички са срещу нас (ВИДЕО)

"Бяхме на минута и половина от успеха. Има и такива моменти. Не успяхме да се организираме добре в защита и да избием тази топка и затова допуснахме гол. Ние ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Левски е винаги срещу останалите".

Това гласи анализът на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров след драматичното равенство 1:1 срещу ЦСКА. "Сините" поведоха с попадение на Хуан Перея, но Леандро Годой изравни дълбоко в добавеното време.

"Тези мачове винаги са заредени с много заряд. Мисля, че нашият отбор има още какво да покаже. По начина, по който се развиваше мачът - ние диктувахме нещата. Трябваше да изиграем по-умно накрая."

"Може би програмата, която е направена, повлиява. Отборът на Лудогорец ще играе два дни след нас. Тези мачове трябва да се играят в един и същи ден."

"Напрежението може да дойде от медиите с това, което пишат. Всеки един от футболистите чете малко или много."

"Който и да ни се падне на старта на плейофите, ако искаме да побеждаваме, трябва да се справим с всеки. Треньорският щаб ще си свърши работата. Този гол ще ни държи будни до последния съдийски сигнал във всеки един мач. През тези дни Хулио си е свършил много добре работата и се надявам занапред да не бъде наказван."

"Трябваше да снимате терена в Добрич. Като ще вдигаме качеството на футбола, трябва да има и условия. Левски може да играе и по-добре, но какви бяха условията там. Оттам трябва да започнем", завърши Боримиров.