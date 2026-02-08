Златното момче на 60!

Велик, неповторим, единствен! Думи, които най-добре подхождат на името на Христо Стоичков.

Едно малко българско момче с големи мечти, което накара света да впери поглед в България, днес става на 60.

60 години, изпълнени с предизвикателства, успехи, любов и незабравима магия, които го изстреляха на върха и записаха със златни букви името му във футболната история – редом до незабравимите Пеле, Марадона, Кройф и Алфредо ди Стефано.

Такъв е и Ицо – незабравим. И на неговия ден – 8 февруари, спомените още веднъж ще ни залеят. Емоциите отново ще ни връхлетят и ще ни върнат повече от 30 години назад, а сърцето ни ще забие лудо и ще се усмихне – точно както Христо в деня, в който покори света, разтърсвайки Париж, държейки най-престижното индивидуално футболно отличие – „Златната топка“!

Още една мечта, която онова българско хлапе с невероятен талант превърна в реалност, за да стане първият и единствен българин, достигал този връх.

От Юрий Гагарин, през ЦСКА, Барселона, Япония и Америка, до място в Залата на славата на световния футбол. Модерния ляв, Камата или просто Христо Стоичков. Един от героите от Пеневата чета, които направиха лудото американско лято възможно и накараха цяла България да бъде победител.

Честити 60, Христо! Благодарим ти! Благодарим ти, че ни даде възможност да ти се насладим. Благодарим ти, че ни направи горди българи!

Преди, сега и завинаги – обичаме те!

