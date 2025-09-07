Унижение! Левски - ЦСКА 7:0! (ВИДЕО)

Юношите на Левски до 16 години постигнаха категорична победа над връстниците си от ЦСКА със 7:0 на стадион „Георги Аспарухов“ в среща от 5-ия кръг на Елитната футболна група в тази възраст.

Кристиан Шиячки откри за „сините“ в 18' след подаване на Александър Николов. Две минути по-късно Денислав Костов удвои резултата след асистенция на Васил Киров.

В 23' преднината на Левски стана класическа – Киров подаде на Николов, който не сбърка пред вратата на гостите. До края на първото полувреме резултатът стигна до 5:0 – Денислав Костов в 32' и Красен Крумов в 42' се възползваха от подавания на Васил Киров.

Киров добави и гол към трите си асистенции в 55', а Костов оформи своя хеттрик в 60' след подаване на Мартин Реджебов.

Воденият от треньора Димитър Андонов отбор на Левски дели първото място в класирането с Лудогорец с пълен актив от 15 точки след първите пет кръга на надпреварата.

