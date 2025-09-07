bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Унижение! Левски - ЦСКА 7:0! (ВИДЕО)

&quot;Сините&quot; делят върха с Лудогорец

Унижение! Левски - ЦСКА 7:0! (ВИДЕО)
Lap.bg

Юношите на Левски до 16 години постигнаха категорична победа над връстниците си от ЦСКА със 7:0 на стадион Георги Аспарухов“ в среща от 5-ия кръг на Елитната футболна група в тази възраст.

Кристиан Шиячки откри за сините“ в 18' след подаване на Александър Николов. Две минути по-късно Денислав Костов удвои резултата след асистенция на Васил Киров.

В 23' преднината на Левски стана класическа Киров подаде на Николов, който не сбърка пред вратата на гостите. До края на първото полувреме резултатът стигна до 5:0 Денислав Костов в 32' и Красен Крумов в 42' се възползваха от подавания на Васил Киров.

Вижте кога Левски и ЦСКА ще играят с Лудогорец

Киров добави и гол към трите си асистенции в 55', а Костов оформи своя хеттрик в 60' след подаване на Мартин Реджебов.

Воденият от треньора Димитър Андонов отбор на Левски дели първото място в класирането с Лудогорец с пълен актив от 15 точки след първите пет кръга на надпреварата.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Левски е далеч от Европа, но цената му скочи с 36%

Тагове:

левски цска юноши разгром унижение елитна група

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

На косъм от трагедия! 19-годишен си глътна езика по време на мач

На косъм от трагедия! 19-годишен си глътна езика по време на мач
Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно

Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно
Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!

Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!
Весела Лечева: Иван и Александър вече са част от световния елит!

Весела Лечева: Иван и Александър вече са част от световния елит!

Последни новини

Стоян Копривленски изяде Краля на бургерите!

Стоян Копривленски изяде Краля на бургерите!
Шампионът Иван Иванов: Не съм роднина на Григор Димитров и не съм Айвън

Шампионът Иван Иванов: Не съм роднина на Григор Димитров и не съм Айвън
Силен Цолов завърши сезона на второ място

Силен Цолов завърши сезона на второ място
Момиче за 42 милиона долара: Титла и победа №100 за Сабаленка (ФАКТФАЙЛ)

Момиче за 42 милиона долара: Титла и победа №100 за Сабаленка (ФАКТФАЙЛ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV