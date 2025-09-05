Левски е далеч от Европа, но цената му скочи с 36%

Левски отпадна на прага на основната фаза в Лига на конференциите, но увеличи сериозно стойността на състава си. Според Transfermarkt футболистите на „сините“ струват със 7.7 милиона повече от началото на сезона.

Само преди месец, в навечерието на първия мач от квалификациите в третия по сила турнир на Стария континент с Апоел Беер Шева, съставът на Хулио Веласкес е струвал 21.40 милиона евро, а сега стойността му е 29.10 милиона евро.

1/3 увеличение в цената

26-кратният шампион на България изигра 8 мача в Европа, но така и не успя да зарадва феновете си с класиране в турнирната фаза на евротурнирите този сезон. „Сините“ отстраниха Апоел Беер Шева и Сабах, представиха се достойно срещу Брага, но отпаднаха безславно от АЗ Алкмаар.

Въпреки, че столичани ще трябва да чакат до следващия сезон за още екшън и международни мачове, представянето им донесе 36% увеличение в пазарната цена. Съставът на Левски сега е с 1/3 по-скъп, отколкото беше в началото на сезона.

Футболистите на „сините“ сега са на стойност от 29.10 милиона евро, което означава, че средната оценка на един футболист от "Герена" е 1.16 милиона.

Най-скъпите

Над 50% от играчите - 14 от 25 са повишили цената си. Най-скъпият от „сините“ е Марин Петков. Юношата на отбора е оценен на 3.5 милиона, като цената му се е увеличила с 500 000 евро.

Най-голямо покачване на стойността виждаме при Майкон. Сега левият краен защитник струва 2.5 милиона, два пъти повече от началото на сезона. Първата петица на най-скъпите допълват Кристиан Макун, Кристиан Димитров и Светослав Вуцов.

