Левски обяви голяма новина с рицарско ВИДЕО

Левски обяви голяма новина с ефектно видео! "Сините" анонсираха удължаването на договора на Кристиан Димитров до лятото на 2028 г., при подобрени условия за играча.

Във впечатляващия клип кралството на Левски намира своя рицар-пазител, който дава клетва, че ще се бори за честта му със сърце и душа.

Димитров се присъедини към отбора в края на 2022 г. Бранителят дебютира за Левски на 11 февруари 2023 г. при загубата от Черно море с 0:1 във Велико Търново.

Ключова фигура

На 27 октомври 2023 г. той вкара първия си гол за клуба при загубата като гост с 1:2 от Берое.

До този момент е изиграл 91 мача и е отбелязал 8 гола със синия екип.

Централният защитник е част от националния отбор на България, с 22 мача и 1 гол за "лъвовете". Той беше избран за Защитник №1 в българското първенство за 2024 г.

ПФК Левски благодари за професионалното отношение и пожелава на Кристиан Димитров още много победи и щастливи мигове със синята фланелка, пишат "сините".

