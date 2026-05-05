В очакване: Левски разпродаде "Герена" за минути!

Рекорд за Левски? Клубът продаде всички билети за мача на "сините" срещу Лудогорец!

На 9 май шампионите ще бъдат официално наградени със златните медали и титлата от родния шампионат, а билетите за мача бяха пуснати в 10:00 ч. днес, 5 май.

В 10:30 билети вече нямаше онлайн!

Опашки

От ранни зори пред касите на стадион "Георги Аспарухов" се извиха опашки от стотици желаещи да притежават пропуск и да се включат в празненствата на тима.

Онлайн продажбата също бе вариант за по-нетърпеливите.

Само след няколко секунди обаче, местата на "Герена" свършиха! Остана надежда за чакащите пред касите!

Очакването

Левски чака своя шампионски миг цели 17 години! Последната титла на тима е от сезон 2008/2009.

През настоящата кампания "сините" вече са недостижими на върха, след като на 2 май победиха ЦСКА 1948 с 1:0.

От Лудогорец - шампион в последните 14 години, обявиха, че ще поздравят Левски с шпалир. Очаква се след мача празненствата да са грандиозни!