Разрив в ЦСКА! Радослав Златков хвърлил оставка!

Преди месец е подал предизвестие

Разрив в ЦСКА! Радослав Златков хвърлил оставка!
Lap.bg

Изпълнителният директор Радослав Златков е подал оставка, информира първо Sportal, а след това новината бе потвърдена и за bTV!

Златков, който пристигна на “Българска армия” през септември 2024 г., беше натоварен с управлението на мениджърския екип, реконструкцията на стадиона, модернизацията на тренировъчната база и развитието на детско-юношеската школа, както и с обновяването на състава на отбора. 

Според информацията на медията ни, разговорите между Златков и ръководството са в ход от месец.

През последните месеци той бе обект на критики от легендата Христо Стоичков и феновете заради загубата на финала за Купата на България и отсъствието на отбора от евротурнирите за втора поредна година. Очаква се скоро клубът да обяви новия изпълнителен директор.

Янев разкри как ЦСКА може да излезе от дупката

Това е поредната голяма промяна в ръководството на “червените” през този сезон, след смяната на треньора Душан Керкез с Христо Янев, спортния директор Пауло Нога с Бойко Величков и шефа на школата Костадин Ангелов с Петър Занев.

Глътка въздух! ЦСКА направи Берое боксова круша!

 

Христо Стоичков цска Радослав Златков

