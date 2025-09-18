Веласкес е категоричен: Няма еуфория за Лудогорец (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че в тима няма еуфория, въпреки предстоящия важен мач с Лудогорец.

Двата тима се изправят един срещу друг на 19 септември, като срещата ще определи лидера в първенството. Левски е първи и има две точки преднина пред Лудогорец.

Веласкес пък таи добри спомени от срещите с разградчани, защото именно срещу тях направи официалния си дебют начело на "сините" - победа с 2:1.

Вълнение

"Еуфория у футболистите? По никакъв начин няма еуфория. Всичко е нормално. Ние сме колектив и посрещаме различните ситуации доста зряло. Повишила се е увереността - от резултатите и тренировъчния процес, но еуфория няма. Би било грешка да допуснем такова нещо. Напротив - стремим се да сме скромни и здраво стъпили. Независимо от това как ще завърши мачът, не се притеснявам за моите футболисти, те са концентрирани.

Участваме в един маратон, трябва да подхождаме скромно, да работим здраво всеки ден, да търсим начин да се подобряваме, защото това винаги е възможно. Трябва да сме преди всичко концентрирани върху ежедневните си работи и усилия. Тренираме всеки ден не на базата на миналия мач. Изискванията са същите. Горд съм с групата футболисти, с която разполагам. Те се трудят здраво и съм много щастлив от този факт. Да говорим за еуфория, показва, че бихме попаднали в дълбока посредственост. Трябва да продължим с поведението на победители, но за да го правиш, трябва да си уважителен и скромен, да имаш трезва оценка какво се случва.", заяви Веласкес.

Комплименти за Лудогорец

"Пробойни в играта на Лудогорец? Те притежават изключителен отбор, много са опасни, различни са спрямо миналата година като модел, но са по същия начин опасни. По различен начин атакуваха миналия сезон, променен е стилът им в атака, това е отбор с много голям потенциал. Трябваше да имат повече точки в актива си, на базата на това, което казах.", заяви треньорът на Левски.

