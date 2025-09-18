bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Веласкес е категоричен: Няма еуфория за Лудогорец (ВИДЕО)

Треньорът на Левски говори преди дербито утре

Треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че в тима няма еуфория, въпреки предстоящия важен мач с Лудогорец.

Двата тима се изправят един срещу друг на 19 септември, като срещата ще определи лидера в първенството. Левски е първи и има две точки преднина пред Лудогорец. 

Веласкес пък таи добри спомени от срещите с разградчани, защото именно срещу тях направи официалния си дебют начело на "сините" - победа с 2:1. 

Вълнение

"Еуфория у футболистите? По никакъв начин няма еуфория. Всичко е нормално. Ние сме колектив и посрещаме различните ситуации доста зряло. Повишила се е увереността - от резултатите и тренировъчния процес, но еуфория няма. Би било грешка да допуснем такова нещо. Напротив - стремим се да сме скромни и здраво стъпили. Независимо от това как ще завърши мачът, не се притеснявам за моите футболисти, те са концентрирани.

Снимка: Lap.bg

Участваме в един маратон, трябва да подхождаме скромно, да работим здраво всеки ден, да търсим начин да се подобряваме, защото това винаги е възможно. Трябва да сме преди всичко концентрирани върху ежедневните си работи и усилия. Тренираме всеки ден не на базата на миналия мач. Изискванията са същите. Горд съм с групата футболисти, с която разполагам. Те се трудят здраво и съм много щастлив от този факт. Да говорим за еуфория, показва, че бихме попаднали в дълбока посредственост. Трябва да продължим с поведението на победители, но за да го правиш, трябва да си уважителен и скромен, да имаш трезва оценка какво се случва.", заяви Веласкес.

Комплименти за Лудогорец

"Пробойни в играта на Лудогорец? Те притежават изключителен отбор, много са опасни, различни са спрямо миналата година като модел, но са по същия начин опасни. По различен начин атакуваха миналия сезон, променен е стилът им в атака, това е отбор с много голям потенциал. Трябваше да имат повече точки в актива си, на базата на това, което казах.", заяви треньорът на Левски.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 

Тагове:

левски дерби първенство лудогорец хулио веласкес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Champions TV и в четвъртък с мачовете на Барса, Сити, Спортинг!

Champions TV и в четвъртък с мачовете на Барса, Сити, Спортинг!

Скараха ли се Диего Симеоне и фенът за... Фолклендските острови? (ВИДЕО)

Скараха ли се Диего Симеоне и фенът за... Фолклендските острови? (ВИДЕО)
Апоел прати Борислав Младенов във Виена

Апоел прати Борислав Младенов във Виена

Островът на индианците араваки ни мина на футбол

Островът на индианците араваки ни мина на футбол

Монако - потни и по гащи преди мача с Брюж (ВИДЕО)

Монако - потни и по гащи преди мача с Брюж (ВИДЕО)

Последни новини

Апоел прати Борислав Младенов във Виена

Апоел прати Борислав Младенов във Виена

Скараха ли се Диего Симеоне и фенът за... Фолклендските острови? (ВИДЕО)

Скараха ли се Диего Симеоне и фенът за... Фолклендските острови? (ВИДЕО)
Спортен нюзрум, еп. 74: Левски иска най-милото на Лудогорец

Спортен нюзрум, еп. 74: Левски иска най-милото на Лудогорец

Островът на индианците араваки ни мина на футбол

Островът на индианците араваки ни мина на футбол

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV