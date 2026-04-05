Веласкес: Странен мач, теренът беше лош

Левски търсеше повече победата, но на терена в Добрич е трудно да се играе футбол, заяви след равенството 2:2 срещу Добруджа старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

"Подкрепата на нашите привърженици отново беше невероятна. Така е винаги. Ние изиграхме много странен мач. Трудно можем да правим заключения след него.

Да играеш футбол на този терен е почти невъзможно. Това важи и за противника, но повече коства на отбора, който иска да гради", каза испанецът след мача.

Теренът...

"Във футболен план не е това мачът, от който можем да правим заключения. Не стояхме добре на терена и трудно играехме по нашия начин, но това не е оправдание. Мачът не вървеше както трябва, а противникът ни чакаше в много нисък блок. Трудно ни се отдаваше възможност да създаваме пред тяхната врата. Не мога да кажа още много", продължи испанецът.

"Странен мач. От моя гледна точка Левски търсеше повече победата", завърши той.

След последния съдийски сигнал на стадиона „Дружба“ напрежението прехвърли леко границите.

Ясен Петров тръгна да поздрави Хулио Веласкес, но испанецът реагира остро. Бившият треньор на "сините" от своя страна се ядоса, като между него и Веласкес застанаха хора от двата щаба и футболисти, предотвратили още по-сериозна ескалация, най-вече от треньора на Добруджа.

До нещо по-сериозно не се стигна в крайна сметка.

Самият Петров обясни случилото се като "нормална постфутболна реакция" и дори пожела на Левски и Веласкес да станат шампиони.