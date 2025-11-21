Веласкес за титлата: Радвам се, че хората мечтаят (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволство, че феновете мечтаят за титлата, но призова всички в отбора да останат здраво стъпили на земята.

Същевременно испанският специалист не обясни агресията срещу резервните скамейки, която показва в последно време. Той прие с усмивка въпроса на bTV.

Остава в настоящето

"Обичам да съм здраво стъпил на земята. Струва ми се безотговорно да кажа какво би се случило през месеците май и юни, когато животът ти показва, че от днес за утре някой роднина може да си отиде, някой приятел, може да ти се промени живота за няколко минути. Във футболния свят нещо, което ти се струва прекрасно днес, утре може да бъде лошо. Нещо, което ти се струва катастрофално, след 7 дни може да е прекрасно. Вследствие на това аз искам да остана в настоящето. Това, което може да се случи в бъдещето е вследствие на настоящето", коментира Веласкес преди неделната визита на Монтана в 16-ия кръг от Първа лига.

"Радвам се, че хората мечтаят. Това е плод и на това, което показват играчите и явно го правят добре. Но моята отговорност е да остана с идеята за мача с „Монтана“ и така ще бъде, докато завършат мини-шампионатите. В края на сезона ще видим какво сме постигнали. Това, което е моя задача като треньор, е да направя така, че нито за миг да не губят от скромността си момчетата"

"В предишния мач не влязох в детайли да анализирам съперника. Глобално погледнах какво се случи през второто полувреме. Поздравих противника за победата, с огромно уважение съм към тях. Това, което не ми хареса през второто полувреме е, че не се игра футбол, имаше много накъсвания. Не съм оценявал играта на съперника. Към всички показвам огромно уважение. Това, което ми харесва, да е по-динамично, да се владее повече топката, повече да се играе. Както казах и отбелязах и в пресконференцията след мача бе и наша отговорност. Не ни се получиха нещата, не отиграхме ситуации както искахме"

"От всяка една ситуация можеш да се поучиш. Винаги трябва да си с позитивно мислене и конструктивен начин на анализ. Няма да сравнявам „Монтана“ с други отбори, но след като ги анализирах мога да кажа, че когато имаш време и пространство и имат топката се опитват да показват интересни неща. Играта им се основава на рушене. Ще се опитаме да останем верни на нашите принципи и модела, който изповядваме. Ще се опитаме да контролираме мача, когато притежаваме топката, да сме в тяхната половина по начин, който показваме от доста време. Имам огромно уважение към противника, знаем, че трябва да влезем със скромност и максимално раздаване в този двубой. Това, което мога да кажа е, че през последните две седмици тренирахме по невероятен начин. Абсолютно всички играчи се готвят добре, има позитивна енергия"

"Монтана е отбор, на който ако оставиш време и пространство, показва интересени неща. Определено могат да бъдат опасни по крилата. Наясно сме в кои ситуации трябва да им обърнем внимание. Имат играчи, които са способни да ти създадат проблеми в този тип ситуации. Ако не си достатъчно внимателен в тяхната половина може да ти създадат опасност чрез преходите си. Както винаги уважение към противника. Очевидно ще покажем къде са силните и слабите страни на отбора. Но приоритет е как ще изглеждаме ние. Независимо дали играем на нашия стадион или като гости искаме да играем нашия футбол"

"Говорим едно и също. Казах го след мача с ЦСКА, както и на днешната пресконференция. Ситуациите, в които можеш да си усложниш мача, ние трябва да търсим инструменти да ги решаваме. Разбира се, от моя гледна точка помага да се получи истински спектакъл. Бях на мача между България и Грузия. Останах много доволен, че националният ви отбор победи. Винаги е положително, когато печелиш. Имаме и наши играчи в националния отбор. Предпочитам да се връщат след пауза с победа, отколкото с друг резултат. Бих искал да покажа уважение и не смятам, че аз съм човекът, който да дава оценки за тази среща. Това, от което съм радостен е да видя българския национален отбор да побеждава"

"Всички се отнасят невероятно към тренировъчния процес. Правят го постоянно и в тази връзка това не може да бъде изненада за нас, защото от много време показват такова отношение към тренировъчния процес. Както отбелязах – и в двата периода, когато бяхме в по-осакатен състав, и когато се върнаха националите, тренирахме много добре с прекрасна енергия. Обърнахме внимание на хвърлянето им на тъчове. След подобен тип ситуации успяха да отбележат голове. Имат и играч, който упражнява този тип изпълнение на тъчове. Много от тези ситуации приличат на изпълнение на корнер, защото се качват и защитниците. Ако ви е направило впечатление в Премиър лийг се опитват по такъв начин да вкарват напрежение. Трябва да сме много внимателни в защита за такива моменти. Най-добре ще ни се получи, ако играем в тяхната половина и не стигаме до такива ситуации. Трябва да сме отговорни в защита.", каза още наставникът на "сините".

