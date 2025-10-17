Вратарят, който обърка плановете на България – Гонзо кани Левски

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов отправи официална покана към ръководството на Левски за среща във връзка с казуса около вратаря Светослав Вуцов.
В писмо, разпространено до медиите, Иванов кани мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков и изпълнителния директор Даниел Боримиров на разговор на 21 октомври 2025 г.
Целта на срещата е да се обсъди решението на Вуцов да преустанови участието си в мачовете на националния отбор и да се намери решение в интерес на българския футбол.
На срещата се очаква да присъстват както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров, за да бъдат чути всички страни по казуса.
„Молим да потвърдите вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който да присъства от името на ръководството“, се посочва в писмото.
Припомняме, че стражът, който бе най-добрият играч на националите при 0:4 срещу Испания, обяви временното си оттегляне от селекцията, след като имаше напрежение около него.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK