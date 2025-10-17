Вратарят, който обърка плановете на България – Гонзо кани Левски

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов отправи официална покана към ръководството на Левски за среща във връзка с казуса около вратаря Светослав Вуцов.

В писмо, разпространено до медиите, Иванов кани мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков и изпълнителния директор Даниел Боримиров на разговор на 21 октомври 2025 г.

Целта на срещата е да се обсъди решението на Вуцов да преустанови участието си в мачовете на националния отбор и да се намери решение в интерес на българския футбол.

На срещата се очаква да присъстват както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров, за да бъдат чути всички страни по казуса.

Снимка: Lap.bg

„Молим да потвърдите вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който да присъства от името на ръководството“, се посочва в писмото.

Припомняме, че стражът, който бе най-добрият играч на националите при 0:4 срещу Испания, обяви временното си оттегляне от селекцията, след като имаше напрежение около него.

