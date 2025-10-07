bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Заради пас с две ръце: Рефер №1 със спрени права

Георги Кабаков и Владимир Вълков са аут от нарядите за неопределено време

Заради пас с две ръце: Рефер №1 със спрени права

Рефер 1 у нас през последните години Георги Кабаков и колегата му Владимир Вълков са със спрени права след скандалното решение по време на мача Славия - Локомотив София 2:0. При първия гол Мартин Георгиев асистира на Емил Стоев с две ръце отдолу - прийом, който силно наподобява посрещането във волейбола.

Кабаков и Вълков бяха във ВАР буса, но въпреки това не сигнализираха на главния рефер Станимир Тренчев да прегледа ситуацията. Така се стигна до зачитането на едно от най-скандалните попадения в българския футбол през последните години.

Спортен нюзрум, еп. 79: Добри ученици (ВИДЕО)

Във вторник Съдийската комисия даде пресконференция, на която призна за грешката наред с още три ситуации от последните кръгове.

Съобщението на БФС

На редовно заседание днес, СК взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг между отборите на Славия и Локомотив София.

Очаква се и санкцията на Драгомир Драганов след дербито ЦСКА - Лудогорец 0:0 в неделя. Шефът на съдиите Станислав Тодоров вече обяви, че оценката му е ниска. 

Тагове:

славия локомотив софия ръце ръка вар георги кабаков владимир вълков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА - Левски 9800:2000

ЦСКА - Левски 9800:2000
Уголеми си гърдите и се върна на корта (СНИМКИ)

Уголеми си гърдите и се върна на корта (СНИМКИ)
Караш с фланелка на Ливърпул? Уволнен си! (ВИДЕО)

Караш с фланелка на Ливърпул? Уволнен си! (ВИДЕО)
Болки, гадене и влага: Новак Джокович оцеля в Шанхай

Болки, гадене и влага: Новак Джокович оцеля в Шанхай

Последни новини

Уголеми си гърдите и се върна на корта (СНИМКИ)

Уголеми си гърдите и се върна на корта (СНИМКИ)
Болки, гадене и влага: Новак Джокович оцеля в Шанхай

Болки, гадене и влага: Новак Джокович оцеля в Шанхай
ЦСКА - Левски 9800:2000

ЦСКА - Левски 9800:2000
Караш с фланелка на Ливърпул? Уволнен си! (ВИДЕО)

Караш с фланелка на Ливърпул? Уволнен си! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV