Заради пас с две ръце: Рефер №1 със спрени права

Рефер №1 у нас през последните години Георги Кабаков и колегата му Владимир Вълков са със спрени права след скандалното решение по време на мача Славия - Локомотив София 2:0. При първия гол Мартин Георгиев асистира на Емил Стоев с две ръце отдолу - прийом, който силно наподобява посрещането във волейбола.

Кабаков и Вълков бяха във ВАР буса, но въпреки това не сигнализираха на главния рефер Станимир Тренчев да прегледа ситуацията. Така се стигна до зачитането на едно от най-скандалните попадения в българския футбол през последните години.

Във вторник Съдийската комисия даде пресконференция, на която призна за грешката наред с още три ситуации от последните кръгове.

Съобщението на БФС

На редовно заседание днес, СК взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг между отборите на Славия и Локомотив София.

Очаква се и санкцията на Драгомир Драганов след дербито ЦСКА - Лудогорец 0:0 в неделя. Шефът на съдиите Станислав Тодоров вече обяви, че оценката му е ниска.