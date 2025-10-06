Еуфорията покрай среброто на волейболистите постепенно утихва. Но ефектът, който произведоха Вторите в света, явно ще държи влага още дълго.

Оказа, че когато президентът на БФС Георги Иванов заговори за копиране на волейболните успехи, някои футболисти от така наречената майсторска група са приели думите му твърде буквално.

Например Мартин Георгиев от Славия, чието перфектно посрещане с две ръце отдолу срещу Локомотив София се превърна в голова асистенция. А това далеч не е единственият скандал със съдийството през последните дни.

Водещите на Спортен нюзрум Петър Бакърджиев и Иво Бързаков анализират детайлно и неделното дерби ЦСКА - Лудогорец. Опорочи ли реферът Драгомир Драганов мача?

А защо треньорът на Левски Хулио Веласкес е не просто начело на лидера, а получава и нашия приз за модна икона?

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK