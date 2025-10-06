bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 79: Добри ученици (ВИДЕО)

Обсъждаме защо и футболистите ни заиграха като волейболисти

Спортен нюзрум, еп. 79: Добри ученици (ВИДЕО)

Еуфорията покрай среброто на волейболистите постепенно утихва. Но ефектът, който произведоха Вторите в света, явно ще държи влага още дълго.

Оказа, че когато президентът на БФС Георги Иванов заговори за копиране на волейболните успехи, някои футболисти от така наречената майсторска група са приели думите му твърде буквално.

Например Мартин Георгиев от Славия, чието перфектно посрещане с две ръце отдолу срещу Локомотив София се превърна в голова асистенция. А това далеч не е единственият скандал със съдийството през последните дни.

Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)

Водещите на Спортен нюзрум Петър Бакърджиев и Иво Бързаков анализират детайлно и неделното дерби ЦСКА - Лудогорец. Опорочи ли реферът Драгомир Драганов мача?

А защо треньорът на Левски Хулио Веласкес е не просто начело на лидера, а получава и нашия приз за модна икона?

