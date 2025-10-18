bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Цимент в ръкавиците и истината за най-жестокия мач в историята на бокса (ВИДЕО)

&quot;Медисън Скуеър Гардън&quot;, Ню Йорк, 20 000 души, 10 рунда на ужас, 24 години мълчание...

16 юни 1983 г., "Медисън Скуеър Гардън", Ню Йорк. Зала, пълна с над 20 000 души, аплодира легендарния Роберто Дуран, който побеждава непобедения Дейви Мур. Но под светлините на прожекторите се криеше друг, мрачен спектакъл.

Младият ирландец Били Колинс младши, на 22 години, излиза на ринга срещу порториканеца Луис Ресто. За всички това е просто подгряващ мач, но той ще се превърне в кошмар, който никой няма да забрави.

Още в първия рунд става ясно, че нещо не е наред. Колинс усеща ударите на Ресто като удари с чук по черепа. Лицето му се подува, очите му вече са затворени, а коментаторите изпадат в паника. В този момент бащата на Колинс разбира ужасната истина: ръкавиците на Ресто са манипулирани - половината пълнеж изваден, а върху ръцете му били сложени гипс и вода...Бетонна сила!

Мачът продължава 10 рунда на чисто насилие. Колинс излиза от всяка рунда като белязан от стотици удари, докато Ресто, воден от треньора си Луис Панама, се усмихва. Това не е бокс, това е убийство на ринга.

Официално: Кубрат Пулев ще защитава титлата си на 12 декември в Дубай

След мача ужасът се разкрива. Очите на Колинс са разрушени, кариерата му приключва. Алкохолът и депресията го тласкат към насилие, а няколко месеца по-късно трагично губи живота си при катастрофа.

Ресто е осъден, но не тежко – той ще излезе след две и половина години, белязан завинаги от вината. Само след 24 години, в документален филм, Ресто признава с треперещ глас: „Знаех, че ръкавиците не са окей, но бях готов да го убия.“

Луис Панама, мозъкът зад схемата, никога не поема истинска отговорност. Продължава да печели от бокса, живее в разкош, докато жертвите му лежат мъртви или съсипани от съдбата...

