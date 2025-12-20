Джошуа: Дясната ръка най-накрая намери целта си!

Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа доказа класата си, след като нокаутира интернет сензацията Джейк Пол в шестия рунд шоу сблъсък в Маями.

Срещата започна предпазливо, като в първите четири рунда Пол успя да избегне най-тежките удари на големия фаворит. В петия рунд обаче британецът вдигна оборотите и изпрати съперника си два пъти в нокдаун, ясно показвайки разликата в опита и мощта.

"Отне малко повече време"

Развръзката дойде в шестия рунд, когато серия от тежки попадения на Джошуа принуди рефера Кристофър Йънг да прекрати двубоя при 1:31 минута. Общо Джейк Пол беше повален четири пъти преди срещата да бъде спряна преждевременно.

„Отне малко повече време от очакваното, но дясната ръка най-накрая намери целта си“, заяви Джошуа след победата.

Британецът отдаде заслужено признание на своя опонент:

„Джейк Пол се справи наистина добре тази вечер. Изправяше се отново и отново. Беше му трудно, но продължаваше да търси начин. Трябва да си истински мъж, за да направиш това. Тази вечер той се изправи срещу истински боец“, каза Джошуа, цитиран от агенция "Ройтерс".

Веднага след края на мача Джошуа отправи директно предизвикателство към дългогодишния си съперник Тайсън Фюри:

„Ако си наистина лош човек, не говори толкова много. Не „Ей Джей това, Ей Джей онова...“. Нека се видим на ринга и да си говорим с юмруци.“

Снимка: Reuters

От своя страна Джейк Пол призна превъзходството на съперника, макар и с горчивина: „Мисля, че челюстта ми е счупена. Определено е счупена. Но, човече, това беше добре. Хубава малка похвала от един от най-добрите, които някога са го правили… Ще се върна и някой ден ще спечеля шампионски пояс“, каза Пол. "Дайте ми Канело до 10 дни", написа по-късно X американецът: „Счупена челюст, но сърцето и тестисите са непокътнати.“

Двубоят беше излъчен на живо по Netflix, платформа с близо 300 милиона абонати по целия свят.

