„Хора умират на ринга!“ – внукът на Мохамед Али се моли за Джейк Пол

Светът на бокса е на нокти – и с основание. Интернет сензацията и самообявил се нокаутьор Джейк Пол ще се качи на ринга срещу двукратния шампион в тежка категория Антъни Джошуа — мач, който мнозина определят като самоубийствен опит, а други — като „най-големият цирк, който рингът е виждал“.

Докато феновете се чудят дали Пол е смел или просто безумен, в семейството на най-великия боксьор в историята вече светват червените лампи. Нико Али Уолш – внук на легендата Мохамед Али – вече се моли за Пол:

„Много е опасно за Джейк Пол. Хората си мислят, че много от битките му са нагласени и други подобни. Боксът не е нагласен, той е много опасен. Понякога хората не се прибират у дома...“, предупреждава той.

Нико не спира дотук

„Боксът е много сериозен, контузиите идват по-късно след кариерата, хората умират на ринга.“

А ако изречението започва с „моли се за Джейк“, явно не говорим за обикновен мач.

Джейк Пол влиза срещу човек, когото не можеш да "инфлуенснеш".

„Това е истинска битка, сериозна битка и всички трябва да отдадат уважение на Джейк за това, че го направи.“

Антъни Джошуа и Джейк Пол ще преплетат ръкавици на 19 декември в Маями.

„Всичко, което искам, е честен мач. Да изравним шансовете. Джошуа работи с Усик, така че е напълно логично аз да доведа Даниел Дюбоа. Това беше необходимо,“ написа Пол в социалната мрежа Х.

28-годишният Пол има в професионалния си боксов рекорд 12 победи и едно поражение.

