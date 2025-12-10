„Хора умират на ринга!“ – внукът на Мохамед Али се моли за Джейк Пол

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бокс

„Хора умират на ринга!" – внукът на Мохамед Али се моли за Джейк Пул

Смелчага или просто безумец?


Reuters

Светът на бокса е на нокти – и с основание. Интернет сензацията и самообявил се нокаутьор Джейк Пол ще се качи на ринга срещу двукратния шампион в тежка категория Антъни Джошуа — мач, който мнозина определят като самоубийствен опит, а други — като „най-големият цирк, който рингът е виждал“.

Докато феновете се чудят дали Пол е смел или просто безумен, в семейството на най-великия боксьор в историята вече светват червените лампи. Нико Али Уолш – внук на легендата Мохамед Али – вече се моли за Пол:

Снимка: gettyimages.com

„Много е опасно за Джейк Пол. Хората си мислят, че много от битките му са нагласени и други подобни. Боксът не е нагласен, той е много опасен. Понякога хората не се прибират у дома...“, предупреждава той.

Нико не спира дотук

„Боксът е много сериозен, контузиите идват по-късно след кариерата, хората умират на ринга.“

А ако изречението започва с „моли се за Джейк“, явно не говорим за обикновен мач.

Снимка: Reuters

Джейк Пол влиза срещу човек, когото не можеш да "инфлуенснеш".

Закани за милиони: Антъни Джошуа и Джейк Пол обещават нокаути (ВИДЕО)

„Това е истинска битка, сериозна битка и всички трябва да отдадат уважение на Джейк за това, че го направи.“

Антъни Джошуа и Джейк Пол ще преплетат ръкавици на 19 декември в Маями.

„Всичко, което искам, е честен мач. Да изравним шансовете. Джошуа работи с Усик, така че е напълно логично аз да доведа Даниел Дюбоа. Това беше необходимо,“ написа Пол в социалната мрежа Х.

Снимка: gettyimages.com

28-годишният Пол има в професионалния си боксов рекорд 12 победи и едно поражение.

Радослав Росенов на лагер с Антъни Джошуа (ВИДЕО)
Тагове:

шоу самоубийство рекорд маями youtube Антъни Джошуа Джейк Пол усик Дюбоа

