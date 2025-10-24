Фюри: Имам повече пари, отколкото мога да похарча. По-щастлив ли съм? Не.

В света на бокса има бойци. Има шампиони. И после има Тайсън Фюри – човек, който не влезе в историята, а я пренаписа по свой образ. Днес той твърди, че е приключил. Пенсиониран. Спокоен. Щастлив? Не съвсем. „Имам повече пари, отколкото мога да похарча. Но това не ме прави по-щастлив“, призна Циганския барон в интервю, което звучи като изповед.

Боец без ринг, цар без корона

Фюри се оттегли в началото на годината, но истината е, че той не може да стои мирен. Не може да се скрие от самия себе си. Продължава да тренира. Всеки ден. Някой път по три пъти. Бяга по мокрите английски улици, вдига тежести до болка, спарингът му звучи като ехо от миналото. Не за титла. Не за пари. А за душата.

Снимка: Reuters

„Тренировките са моето лекарство. Ако кача килограми, се мразя. Кантарът решава дали ще имам добър ден или ще изпадна в депресия“, казва той. И тези думи тежат повече от всеки колан, който някога е носил.

Вечният въпрос: ще се върне ли?

От лятото насам Фюри подава сигнали, които карат света да спре да диша – колаж с Усик, надпис „Трилогия“, дори слухове за Рияд през 2026 г. Но след това отново настъпва тишина. Може би Фюри просто не знае как да живее без ринга, без шума, без онази тънка граница между болка и величие.

Еди Хърн вече подгрява сцената: „Светът иска Ей Джей срещу Фюри. Защо да чакаме?“ И може би е прав. Двамата вече не са в пика си, но за британския бокс това би било финалната глава в една легенда.

Снимка: Reuters

„Разликата между победата и загубата е как възприемаш себе си“, спомня си Фюри. „Искам децата ми да са щастливи. Да живеят добре. Да тренират, да се забавляват. Това е всичко.“

Последен рунд?

Фюри казва, че „Циганският барон е мъртъв“. Но може ли нещо толкова голямо да умре просто така? Историята е показала – той винаги се връща. Когато светът мисли, че е свършил, Тайсън Фюри отваря очи и шепне: „Не още...“

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK