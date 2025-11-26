bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)

Двама гиганти, един ринг

Дубай тръпне в очакване на голямото боксово зрелище между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев. На 12 декември, пряко в ефира на bTV, двамата ще се качат на ринга, а залогът е регулярната световна титла на WBA.

В емирството вече кипи подготовка за мега сблъсъка светлинни ефекти и специални събития, в които атмосферата и ритъмът на мача вече се усещат. Феновете вече се настройват за истински боксов фестивал.

Завръщане

Българският шампион се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса си срещу амбицирания Гасиев, който е готов да реши битката в Дубай с нокаут.

Руснакът, бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, от 2020 г. се състезава в тежка категория и не крие амбицията си да спечели короната от Пулев.

Кубрат Пулев блести до Абрахам и Кличко (ВИДЕО)

Дубай ще види двама воини, двама нокаутьори, двама мъже, които живеят за победата. Уважавам Мурат, но аз съм шампионът. Ще защитя титлата си с гордост, а после гледам директно към Усик за безспорната корона“, заяви Пулев дни преди мача.

Отдавна чаках тази възможност. Пулев е силен, но аз съм по-силен от всякога. Феновете ще видят истинска битка“, надъхан е 32-годишният руснак.

Шоу, светлини, милиони

Битката ПулевГасиев е кулминацията на големия боксов фестивал в Дубай част от световното първенство на IBA за мъже с награден фонд 8 милиона долара. Фестивалът започва на 9 декември и ще завърши на 13-и, а гвоздеят в програмата несъмнено е този сблъсък за титлата в тежка категория.

Кубрат Пулев: По-мъдър, по-мощен... по-брутален! (ВИДЕО)

