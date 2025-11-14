Кубрат Пулев блести до Абрахам и Кличко (ВИДЕО)

От 4-хилядния германски град Циновиц към световния боксов връх са потеглили редици шампиони, сред които Артур Абрахам и братята Владимир и Виталий Кличко.

Мястото пази снимките на най-великите в спорта. До тях блести и Кубрат Пулев! В момента Кобрата провежда подготовка именно там.

На 12 декември в Дубай българинът ще защитава регулярната световна титла на WBA (Световна боксова асоциация) тежка категория срещу руснака Мурат Гасиев, а bTV ще предава пряко сблъсъка.

"Харесва ми, но се радвам не за мен, а че българин може да бъде на това място тук и да бъде на стената на славата в една съвсем далечна държава от България и хората са го оценили.", коментира Пулев пред bTV.

Специално място в Меката на бокса има и за Ули Вегнер, който е изваял голяма част от шампионите си в Циновиц.

Преди битката на годината

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Той се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

