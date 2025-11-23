Кубрат Пулев: По-мъдър, по-мощен... по-брутален! (ВИДЕО)

По-мъдър и по-мощен, Кубрат Пулев очаква сблъсъка с Мурат Гасиев. Двамата ще се срещнат в Дубай на 12 декември, а залогът е регулярната световна титла на Кобрата във версия Световна боксова асоциация. Мачът на годината ви очаква пряко по bTV.

В последните си дни на лагера в Циновиц, българският боксьор продължава със зрелищни спаринги, но и с фини настройки под ръководството на легендарния Ули Вегнер.

По-мъдър, по-мощен, по-брутален

Възрастта няма значение, когато класата е налице. Под това мото Пулев и Вегнер изпипват до съвършенство всеки детайл за сблъсъка със солидния осетинец Мурат Гасиев.

Снимка: Lap.bg

Резултатът от усилията е: "По-добър, по-усъвършенстван, по-бърз, по-мъдър и по-брутален Кубрат Пулев. Трябва да бъдем умни, осторожни и да дадем максимума. Оттам нататък да става каквото ще. Да му мисли Мурат, но победата е важна просто за победа. Да не се превръща във война. Аз не мразя нито един противник. Даже напротив - уважавам ги, макар и много хора да ме обвиняват, че не съм ги бил уважавал. Както се подходи с мен - така отвръщам!", категоричен е Кобрата пред bTV.

Лагерът в Циновиц ще продължи още седмица, след което екипът се мести в Дубай. Двубоят с Гасиев е на 12 декември пряко по bTV.

